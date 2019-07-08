Клерки не поддерживают идею ограничения зарплаты директоров коммерческих фирм

Идея по ограничению зарплат руководителей всех организаций, в том числе коммерческих. размещенная на сайте РОИ, вызвала жаркие споры среди читателей нашего сайта.

Напомним, автор инициативы считает, что разница в зарплате директора и рядовых сотрудников должна быть не более чем 10-кратной.

В этом случае если директор захочет получать больше, он вынужден будет поднять зарплату сотрудникам.

Некоторые читатели «Клерка» поддерживают такую идея, отмечая, что работодатели недооценивают труд своих сотрудников, платят им копейки, проявляя жадность.

Между тем их оппоненты утверждают, что подобное ограничение в коммерческих фирмах — это абсурд, так как в данном случае работают законы рынка и всякий труд имеет свою цену.

Мы провели опрос и выяснили, сторонников какого мнения — большинство.

58 % наших читателей считают, что бизнесмены могут определять сотрудникам оклад, какой считают нужным. Если вам этого мало — ищите другую работу.

42 % опрошенных полагают, что директор любой организации не должен получать в десятки раз больше, чем рядовые сотрудники.

Напомним, на днях в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает 8-кратное ограничение максимальной зарплаты руководителя относительно зарплат рядовых сотрудников.

Правда эта норма затрагивает только руководителей госструктур и компаний с госучастием.

Кроме того, этот законопроект не поддержан Правительством. В отзыве кабмина отмечается, что предлагаемые законопроектом меры являются чрезмерными и создают препятствия гибкому регулированию оплаты труда, размер которой зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.