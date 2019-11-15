ИП, которому ИФНС доначислила налогов на 1 миллиард, проиграл суды

Ранее мы рассказывали о беспрецедентном доначислении налогов на сумму 1 млрд. рублей индивидуальному предпринимателю из Башкирии.
Напомним, ИП Ибатуллин из Уфы, применяющий ОСНО, закупал товар у ИП Грузинцева из Калужской области, и по этим покупками применял профессиональный налоговый вычет по НДФЛ и вычет по НДС. Всего товара куплено на 2,6 млрд. рублей.
При этом ИП Грузинцев утверждает, что знать не знает никакого Ибатуллина, и ничего ему не продавал. Грузинцев применяет УСН и якобы с НДС дела не имеет вообще.
Кто из них врет, а кто говорит правду, разбирался суд (дело № А07-22894/2018).
Арбитражный суд Республики Башкирия (первая инстанция) встал на сторону ИП Ибатуллина и отменил доначисления.
Однако в остальных инстанциях удача от Ибатуллина отвернулась. Все суды в удовлетворении его требований отказали.
На днях свое слово сказал Верховный суд. В Определении Верховного суда от 05.11.2019 говорится, что Ибатуллину Марату Мунавировичу отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом дело о крупнейшем в истории российского малого бизнеса доначисление налогов завершилась победой налоговиков.Напомним, хронику этого дела мы описывали в следующих материалах:
ИФНС доначислила ИП 1 миллиард рублей. Почти детектив, в котором кто-то врет
Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений
История о налоговых доначислениях ИП на 1 млрд. руб: продолжение
ИП, которому ИФНС доначислила налогов на 1 миллиард, снова проиграл