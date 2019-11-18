Люди хотят, чтобы НПД стал повсеместным

Перед выходными в Госдуму был внесен законопроект о расширении географии применения налога на профессиональный доход (НПД). Уже на этой неделе состоится первое чтение этого законопроекта.

Если сейчас НПД применяется в 4 регионах, то с 1 января 2020 таких регионов будет уже 23.

Более того, с июля 2020 НПД планируют распространить на всю страну.

Мы провели опрос среди клерков на тему целесообразности такого расширения географии НПД.

Большинство участников опроса (64 %) поддерживают эту идею, отмечая, что все россияне должны быть равны в своих правах на НПД.

Между тем 36 % опрошенных, напротив, заявили, что НПД вообще надо отменить, а для легализации своей деятельности физлица должны регистрироваться в качестве ИП.

Напомним, Минфин доволен итогами эксперимента по НПД. Но не все разделяют этот восторг. Так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов посетовал, что самозанятые не платят взносы на ОПС и в будущем смогут рассчитывать только на социальную пенсию.