ФСС: работающая женщина не может хорошо ухаживать за ребенком, поэтому пособие ей не положено

Очередному работодателю Фонд социального страхования отказал в возмещении пособий по уходу за ребенком, выплаченных сотруднице, которая работала неполый день.

Об этой истории рассказал портал «УлПравда».

Ульяновское региональное отделение ФСС потребовало в добровольном порядке возместить 123 тыс. рублей из-за того, что главный редактор газеты «Ялгат» якобы незаконно совмещала уход за ребенком и работу.

Женщина получала ежемесячное пособие около 9 тыс. рублей. Прожить на эти деньги с двумя детьми сложно, поэтому она вышла на работу. Ее рабочий день был сокращен на 1 час.

ФСС утверждает, что находясь на работе 7 часов в день, молодая мама не могла полноценно ухаживать за ребенком, а значит и пособие ей не положено.

Работодатель представил в ФСС доказательства:

· справку от педиатра, что за ребенком был полноценный уход;

· фотографии рабочего места сотрудницы, где есть место для манежа и коляски, диван, чайник и посуда;

· фотографии с мероприятий, проводимых изданием, где сотрудница присутствовала вместе с ребенком.

Но ФСС непреклонен и требует вернуть деньги.

Напомним, тема относительно неполного рабочего дня для сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, давно приобрела скандальный оттенок.

Дело в том, что в законе четко не прописано конкретное рабочее время, допустимое в таких случаях. Однако ФСС это не смущает. Там изобретают свои нормы.

В итоге Роструд дает одни разъяснения, ФСС – другие. Бухгалтеры и молодые мамы пребывают в недоумении.

В прошлом году партия «Единая Россия» обещала разработать закон , где наконец будут прописаны четкие нормы. Такие же планы были в службе бизнес-омбудсмена. Но пока воз и ныне там…

Добавим, в прошлом году Минтруд разработал проект поправок в эту норму, которые вызвали негодование россиян. В Интернете поднялся переполох.