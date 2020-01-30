ФСС: работающая женщина не может хорошо ухаживать за ребенком, поэтому пособие ей не положено

Очередному работодателю Фонд социального страхования отказал в возмещении пособий по уходу за ребенком, выплаченных сотруднице, которая работала неполый день.
Об этой истории рассказал портал «УлПравда».
Ульяновское региональное отделение ФСС потребовало в добровольном порядке возместить 123 тыс. рублей из-за того, что главный редактор газеты «Ялгат» якобы незаконно совмещала уход за ребенком и работу.
Женщина получала ежемесячное пособие около 9 тыс. рублей. Прожить на эти деньги с двумя детьми сложно, поэтому она вышла на работу. Ее рабочий день был сокращен на 1 час.
ФСС утверждает, что находясь на работе 7 часов в день, молодая мама не могла полноценно ухаживать за ребенком, а значит и пособие ей не положено.
Работодатель представил в ФСС доказательства:
· справку от педиатра, что за ребенком был полноценный уход;
· фотографии рабочего места сотрудницы, где есть место для манежа и коляски, диван, чайник и посуда;
· фотографии с мероприятий, проводимых изданием, где сотрудница присутствовала вместе с ребенком.
Но ФСС непреклонен и требует вернуть деньги.
Напомним, тема относительно неполного рабочего дня для сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, давно приобрела скандальный оттенок.
Дело в том, что в законе четко не прописано конкретное рабочее время, допустимое в таких случаях. Однако ФСС это не смущает. Там изобретают свои нормы.
В итоге Роструд дает одни разъяснения, ФСС – другие. Бухгалтеры и молодые мамы пребывают в недоумении.
Роструд vs ФСС: каждый гнет свою линию, а бухгалтеры - крайниеВ прошлом году партия «Единая Россия» обещала разработать закон, где наконец будут прописаны четкие нормы. Такие же планы были в службе бизнес-омбудсмена. Но пока воз и ныне там…
Добавим, в прошлом году Минтруд разработал проект поправок в эту норму, которые вызвали негодование россиян. В Интернете поднялся переполох.