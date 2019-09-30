Роструд vs ФСС: каждый гнет свою линию, а бухгалтеры - крайние

На сколько минут или часов должен быть сокращен рабочий день, чтобы женщина могла сохранить право на пособие по уходу за ребенком?

Этот вопрос очень давно волнует бухгалтеров и молодых мам. Увы, четкого ответа на него нет. Сплошные разброд и шатания.

Сколько часов в день надо работать, чтобы не потерять пособие по уходу за ребенком

Самое удивительное, что разъяснения Роструда и ФСС по этому вопросу противоречат друг другу. Ну как же так? Плохо, когда в товарищах согласья нет. Что же делать бухгалтерам в этой непонятной ситуации?

ФСС

В частности, ФСС в письме № 02-08-01/17-04-13832л от 19.01.2018 сообщает, что сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком. А значит и права на пособие при таком небольшом сокращении не сохраняется. Сколько же точно надо работать, чтобы не было проблем, ФСС в этом письме не сообщает. Говорится лишь, что право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется только при условии, что сотрудница сама осуществляет уход за ребенком и при этом у неена осуществление данного ухода.

Какие временные рамки в понимании ФСС имеет понятие достаточности, не понятно. Отмечается лишь, что сокращение на 60 минут и менее — точно недостаточно.

В некоторых отделениях ФСС утверждают, что молодая мама не может работать более 5 часов в день. Эту цифру они высчитали, умножив нормальную продолжительность рабочего дня (8 часов) на разницу между 100 % и 40 % (доля от среднего заработка для расчета пособия). То есть фактически в этой формуле наблюдается некая смесь бульдога с носорогом.

Например, буквально на днях отеделение ФСС по Удмуртии разместило консультацию по вопросу сокращенного рабочего дня. Соцстрах утверждает, что раюотать в отпуске по уходу можно не более 5 часов в день.

Вот что пишет ФСС:

При проведении выездных плановых проверок, специалистами регионального отделения выявляются нарушения и чаще всего они касаются оформления на работу декретниц. А именно - сотрудницы, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, официально оформлены на работу с продолжительностью рабочего дня в 6-7 часов. В одном из выявленных случаев, например, женщина, находясь в декретном отпуске, была официально оформлена на работу с сокращением рабочего дня всего на 48 минут, то есть работала она 7 часов 12 минут. Соответственно, 48-ми минут в день для ухода за полуторагодовалым ребенком недостаточно. И в этом случае пособие уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного дохода, что противоречит закону. В данном случае региональным отделением не были приняты к зачету расходы работодателя, которые он начислил и выплатил своей сотруднице в виде пособия, в размере около 150-ти тысяч рублей. Работодатель выплатил эти средства из своего кармана.

В Курском отделении ФСС также рекомендуют сокращать рабочий день не менее чем на 3 часа.

Этот вывод в ФСС аргументируют тем, что страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется в размере 40 %.

Роструд

На днях Роструд на своем портале Онлайнинспекция.рф дал консультацию женщине, которая хочет работать на 0,75 ставки в отпуске по уходу, то есть 6 часов в день.

Ее работодатель согласен только на 0,5 ставки. Возможно, это связано с рабочими процессами, все-таки коммерческая фирма — это не благотворительная организация. А возможно работодатель просто опасается (и вовсе небезосновательно) претензий со стороны ФСС.

Возмущенная женщина обратилась за разъяснениями в Роструд. Трудинспекторы ее поддержали, ответив, что работодатель не прав. Только сотрудница решает, сколько часов ей работать. У работодателя в этом выборе нет права голоса.

Нормами действующего законодательства не установлено максимальное количество часов, которое можно установить для работы в режиме неполного рабочего времени при одновременном нахождении в отпуске по уходу за ребенком, справедливо замечает Роструд.

Вот что трудинспекторы говорят про конкретные часы и минуты:

Если нормальная продолжительность рабочей недели работника составляет 40 часов, то при работе в режиме неполного рабочего времени продолжительность его рабочей недели должна быть меньше 40 часов(например, 38 часов, 36 часов, 20 часов и т.д.).

Отметим, 38 часов в неделю — это 7 часов 36 минут в день. То есть Роструд допускает, что сокращение рабочего дня в отпуске по уходу может быть всего на

А вот Конституционный Суд в своем Определении № 329-О от 28.02.2017 указал, что сокращение рабочего дня на 30 минут не дает права на получение пособия по уходу за ребенком.

Просьба работницы об установлении неполного рабочего времени, сформулированная в ее заявлении, обязательна для работодателя, отмечает Роструд.

Законодательством не предусмотрено право работодателя в такой ситуации установить режим неполного рабочего времени по своему усмотрению.

Работодатель обязан удовлетворить просьбу работницы в том виде, в каком она сформулирована в ее заявлении.

Ждем поправок

В последнее время стали звучать обещания внести ясность в эту норму и установить четкие правила, чтобы работодателям не приходилось терять деньги, тратить время и нервы на судебные разборки. Но пока поправки находятся на стадии разговоров и облик проекта так и не обрели. Обретут ли, неизвестно.

Напомним, «Единая Россия» обещала разработать поправки в закон по этому поводу, чтобы установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей на работу на условиях неполного трудового дня.

«При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается „детского“ пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства», — считает депутат Госдумы Ольга Баталина.

Также недавно в службе бизнес-омбудсмена обратили внимание на этот правовой пробел и заявили о необходимости совершенствования федерального законодательства по этому вопросу. К бизнес-защитнику обратилась пермская фирма, которой ФСС дал от ворот поворот из-за того, что рабочий день сотрудниц был сокращен всего на 1 час. Работать 7 часов в день — это слишком много для молодой мамы, считают в ФСС.

А Роструд, как помните, утверждает, что работать при таких обстоятельствах 7,6 часа- это нормально.

Так кому верить?