Клерк.Ру

Мишустин заявил, что снижение НДФЛ и взносов реально обдумывают

Вопросы снижения трудовых налогов сейчас рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федераций, пишет ТАСС.

«Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение – это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно», – сказал глава правительства.

Вторит правительству и ФНС, там предлагают снижение страховых взносов. А вот идею отменить НДФЛ для бедных считают экономически нецелесообразной.

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