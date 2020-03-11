Новый экосбор повысит цены на товары на 22%. Нефти нам мало

Производители электроники (и импортеры), шин, упаковки товаров предупредили о росте цен на эти товары на 22% в случае введения экосбора и запрета на самостоятельную утилизацию отходов.

Об этом у нас уже писали ранее. Минприроды уверено, что необходимо ввести расширенную ответственность предпринимателей (РОП), передать администирование экосбора ФНС, и на поступившие средства в бюджет построить мусоросжигательные заводы.

Норматив — стопроцентная утилизация, за нее и должны будут платить поставщики. И это отразится на цене конечной продукции, которую уже заплатит потребитель.

Еще хотят предусмотреть механизм вычета, когда платится сбор, потом самостоятельно утилизируются отходы, а потом заявляется вычет на затраты по утилизации.

Как с налоговым вычетом, скорее всего и проверки будут соответствующие. Или как недавно писали на «Клерке», что налоговый вычет положен не всем.

Кстати, из-за общей ситуации с нефтью, коронавирусом и санкциями, цены и так вырастут.