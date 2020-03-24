Депутаты предлагают ввести штрафы до 6 млн за завышения цен на лекарства

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий административные штрафы до 6 млн рублей за превышение предельно допустимых цен на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации.

Действующим законодательством установлена общая административная ответственность за нарушение правил торговли лекарствами в виде штрафов до 3 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Но, по мнению авторов проекта, такие санкции «явно не соответствуют общественной опасности» в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Следует заметить, что пакет сопроводительных документов к законопроекту не содержит официального отзыва правительства. А он необходим для проектов о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

«Справедливая Россия» известна своими популистскими законопроектами. Например, недавно они вносили проект о снижении НДС с 20 до 15%.