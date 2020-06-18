Ищут бухгалтера «на вырост». Стоит попробовать, или просто «замануха»?

Вакансии бывают разные. Недавно на «Клерке» писали про вакансию главбуха, которому предлагалось выплачивать штрафы из своего кармана. Сегодня расскажем о другой.

Новая вакансия в «Красном уголке бухгалтера»:

«Ищем бухгалтера / гл. бухгалтера в очень простую организацию и на подстраховку соседних бухгалтеров в периоды отпуска или болезни. Атмосфера хорошая. Перспективы роста: много видов бизнеса и если себя проявить и зарекомендовать, то без работы не останешься. Фирма очень простая — получает дивиденды и распределяет их между собственниками. Есть займы и какая-то мелочевка.То ли 2 то ли 5 человек, стандартное начисление ЗП. 47-й км МКАД, внешняя сторона. Рядом с автосалонами. ЗП 50 тыс руб., график 9.00-17.00. От метро курсируют раз в 20 мин бесплатные маршрутки к автосалонам или в 8.30 водитель забирает сотрудников и вечером так же довозит до метро в определенное время».

В общем, вполне себе вакансия. Тем более, что ниже топикстартер объясняет, что супер большого опыта не нужно:

«Я думаю, что не обязателен большой опыт в сложных структурах, сложных участках, производстве, строительстве и т.д. Но опыт и базовые знания иметь надо, бухотчетность сдать, налоги уплатить, кадры, первичная документация, НДС. Плюс обучаемому и желание роста, так как расширение и новые организациии вполне возможны».

Правда, некоторые комментаторы к вакансии отнеслись, мягко говоря, прохладно:

«Интересно, а если мало работы, зачем там сидеть?».

ТС ответила, что берут «на перспективу».

Кто-то, видимо, примерил на себя:

«Для квалифицированного главбуха зарплата КРАЙНЕ низкая. Если небольшие объёмы, почему их не распределить между имеющимися сотрудниками? Если это работа бухгалтера на первичку, тогда уточните должность».

Ну, у всех профдеформация разная. Как и вопрос квалификации. Кто-то считает себя квалифицированным специалистом по сдаче «нулевок», а кто-то после 15 лет главбухом себя таковым не считает.

Жаль только, что на вопрос о возможности удаленной работы, ТС ответила, что такой вариант не рассматривают. Сейчас многие хотели бы остаться на удаленке.

А вот кто-то решила поделиться историей из своей жизни:

«Так для инфо про такие компании расскажу. Устроилась я в аналогичную компанию, сперва тоже сказали: работы не много, фирма только открылась и т.д. Потом решили, что 50 — это много, для не совсем занятого главбуха. После загрузили работой секретаря — отсканируй, позвони, отправь. А потом и совсем не бухгалтерскую работу. Потом решили, что и этого мало, рассылками по их продукции займись как менеджер, вдруг продашь и будешь % иметь. Ну ещё бы добавили, зачем уборщице платить, уберись, все равно ж руки свободные бывают».

Бывает и такое. К сожалению, не поработав — не проверить, разве что отзывы в интернете почитать, если есть.