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Купил здание и сразу снёс? В расходах по налогу на прибыль — отказать!

Налогоплательщик не использовал ликвидированный объект основных средств в своей предпринимательской деятельности. Суд подтвердил отказ в расходах по налогу на прибыль. 

Арбитражный суд Самарской области признал законным решение инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району Самары о привлечении ООО «Актив Лайн Групп» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году налоговый орган провел в отношении ООО «Актив Лайн Групп» камеральную проверку. По ее итогам ИФНС предложила налогоплательщику доплатить в бюджет 1,3 млн руб. налога на прибыль, а также штраф и пени.

По мнению инспекции, компания неправомерно учла при исчислении налога на прибыль расходы в виде остаточной стоимости основных средств (снесенного здания цирка) и суммы начисленной амортизации. Причина – то, что налогоплательщик не использовал здание цирка в своей предпринимательской деятельности.

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В материалах дела указано, что ООО «Актив Лайн Групп» в 2016 году приобрело участок с объектами недвижимости, в том числе зданием цирка площадью 1,2 тыс. кв. м. Сам налогоплательщик в суде пояснил, что участок рядом с торговым центром «Русь на Волге» компания приобрела для того, чтобы расширить парковку, а также, чтобы на этом участке ничего не могли построить ее конкуренты. Спустя полтора месяца после приобретения участка с объектами недвижимости руководитель налогоплательщика принял решение снести здание цирка. Еще через месяц здание было снесено собственными силами, о чем была внесена запись в ЕГРП. Остаточную стоимость снесенного здания и начисленную амортизации ООО «Актив Лайн Групп» включило в расходы в соответствии со ст. 256 НК.

В суде представители ООО «Актив Лайн Групп» ссылались на то, что здание цирка является основным средством, используемым в деятельности с учетом сезонного использования. Однако суд этот довод не принял, указав, что доказательства сезонного использования объекта не были представлены. Кроме того, сразу после приобретения налогоплательщик снес здание. Также суд отклонил представленный истцом предварительный договор аренды здания цирка, решив, что он не может являться доказательством, подтверждающим факт использования спорного имущества в предпринимательской деятельности ООО «Актив Лайн Групп».

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«Поскольку материалами камеральной налоговой проверки подтверждается, что ликвидированный объект основного средства в виде арены цирка фактически не был использован в процессе осуществления предпринимательской деятельности, то этот объект не может быть признан в целях налогообложения прибыли амортизируемым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, а поэтому расходы в виде остаточной стоимости основных средств и суммы начисленной амортизации по указанному объекту не могут признаваться в целях налогообложения прибыли», - следует из решения суда.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, фактически не использовавшийся в процессе осуществления предпринимательской деятельности объект не может быть признан в целях налогообложения прибыли амортизируемым имуществом по смыслу п. 1 ст. 256 НК РФ.

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«Следовательно, расходы в виде остаточной стоимости основных средств и суммы начисленной амортизации по такому объекту не могут признаваться в целях налогообложения прибыли. При этом доказательства, указывающие лишь на намерение налогоплательщика использовать объект в процессе осуществления предпринимательской деятельности, в том числе предварительные договоры, не являются подтверждением факта использования спорного имущества. Вместе с тем, принятое решение о ликвидации объекта, показания самого налогоплательщика, несоответствие целевого назначения объекта роду деятельности налогоплательщика свидетельствуют о невозможности отнесения спорного объекта к амортизируемому имуществу с целью признания соответствующих расходов для налогообложения прибыли», - отметила юрист.

Дело: А55-38938/2019.

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