Купил здание и сразу снёс? В расходах по налогу на прибыль — отказать!

Налогоплательщик не использовал ликвидированный объект основных средств в своей предпринимательской деятельности. Суд подтвердил отказ в расходах по налогу на прибыль.

Арбитражный суд Самарской области признал законным решение инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району Самары о привлечении ООО «Актив Лайн Групп» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году налоговый орган провел в отношении ООО «Актив Лайн Групп» камеральную проверку. По ее итогам ИФНС предложила налогоплательщику доплатить в бюджет 1,3 млн руб. налога на прибыль, а также штраф и пени.

По мнению инспекции, компания неправомерно учла при исчислении налога на прибыль расходы в виде остаточной стоимости основных средств (снесенного здания цирка) и суммы начисленной амортизации. Причина – то, что налогоплательщик не использовал здание цирка в своей предпринимательской деятельности.