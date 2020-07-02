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Налоговики нашли схему с дроблением бизнеса и доначислили 164,5 млн руб. Суд их поддержал

Оптовая торговля велась через два юрлица и ИП. Суд подтвердил искусственное дробление бизнеса и решение о доначислении 164,5 млн руб.

Арбитражный суд Кемеровской области лишь частично признал недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 4 по Кемеровской области, признав незаконным доначисление налогоплательщику 1,1 млн руб. налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафа.

При этом, подтверждена законность доначисления 102 млн руб. налогов, 62,5 млн руб. пеней и штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС провела выездную проверку уплаты налогов ООО «Вертикаль» (Новокузнецк) с 2014 по 2016 годы. По ее итогам налоговая инспекция доначислила компании 41 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС), 61,9 млн руб. налога на прибыль, 27 млн руб. пеней и 36,5 млн руб. штрафа по п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ. ООО «Вертикаль» было создано в 2011 году, применяет общую систему налогообложения. Занимается оптовой торговлей продуктами питания. По итогам проверки МИФНС сделала вывод, что налогоплательщик в нарушение п.1 ст.54.1 НК РФ исказил сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, поскольку перенес часть выручки на взаимозависимых лиц, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Это позволило ООО «Вертикаль» уменьшить НДС и налог на прибыль.

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Доводы налогового органа:

  • налогоплательщик создал подконтрольные ООО «Экопродукт» (с 2014 года) и ИП Осипова Р.И. (с 2016 года), которые формально осуществляют только розничную торговлю, а реально с использованием складских и торговых помещений налогоплательщика и его персонала осуществляется оптовая торговля;
  • единственным фактическим руководителем ООО «Вертикаль», ООО «Экопродукт» (формальный руководитель и учредитель – Осипова Р.И.) и ИП Осипова Р.И. является Плегунов В.В. Осипова Р.И. выполняет свои функции формально, фактически продолжала выполнять работу заведующей складом ООО «Вертикаль». Все указанные лица взаимозависимы;
  • наличную торговую выручку ООО «Экопродукт» и ИП Осипова Р.И. вносили в банк торговые представители ООО «Вертикаль, причем не только в Новокузнецке, где находился магазин, но и по городам Кемеровской области;
  • критерием распределения покупателей межу взаимозависимыми лицами являлся способ оплаты: если только наличными – ООО «Экопродукт» и ИП Осипова Р.И., в остальных случаях – ООО «Вертикаль»;
  • торговые представители ООО «Вертикаль» принимали заявки на отгрузку товара в адрес покупателей всех взаимозависимых лиц;
  • доставку товара до покупателей ООО «Экопродукт» и ИП Осипова Р.И. осуществляло ООО «Вертикаль» и несло соответствующие расходы;
  • согласование договоров поставки всех взаимозависимых лиц осуществлял юрист ООО «Вертикаль»;
  • ООО «Экопродукт» и ИП Осипова Р.И. обращались за оформлением ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, что необходимо только для осуществления оптовой торговли, при этом в качестве используемых производственных помещений указывали помещения, арендуемые ООО «Вертикаль»;
  • договоры аренды и субаренды используемых помещений носят формальный характер;
  • ООО «Вертикаль» является основным поставщиком товара в адрес ООО «Экопродукт» и ИП Осипова Р.И.;
  • расчетные счета открыты в одних и тех же банках. В качестве контактных указаны данные главного бухгалтера ООО «Вертикаль». Использовался один IP-адрес, закрепленный за ООО «Вертикаль»;
  • ООО «Экопродукт» перечислило на расчетный счет ООО «Вертикаль» на 85,6 млн руб. больше, чем стоимость приобретенной у него продукции (часть сокрытой выручки ООО «Вертикаль»).
В итоге, Арбитражный суд Кемеровской области лишь частично признал недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 4 по Кемеровской области, признав незаконным доначисление налогоплательщику 1,1 млн руб. налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафа.

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По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, это дело примечательно неприменением статьи 54.1 НК РФ в силу принципа действия закона во времени.

«Как отметил Арбитражный суд Кемеровской области, применение положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ к периоду, когда данная норма отсутствовала в Кодексе, «чревато нарушением принципов определенности и стабильности правового регулирования». В этой связи, арбитражный суд не принял доводы инспекции и учел часть расходов налогоплательщика в целях установления должного налогового бремени. Правда, осуществление оптовых и розничных продаж взаимозависимыми лицами без ведения раздельного учета привело к тому, что все доходы-расходы были отнесены судом к оптовым продажам, то есть операции по розничной торговле, обычно облагаемые по ЕНВД, вошли в состав налоговой базы по налогу на прибыль по ОСНО», - отметил юрист.

Дело: А27-14867/2019

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