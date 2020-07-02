Налоговики нашли схему с дроблением бизнеса и доначислили 164,5 млн руб. Суд их поддержал

Оптовая торговля велась через два юрлица и ИП. Суд подтвердил искусственное дробление бизнеса и решение о доначислении 164,5 млн руб.

Арбитражный суд Кемеровской области лишь частично признал недействительным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 4 по Кемеровской области, признав незаконным доначисление налогоплательщику 1,1 млн руб. налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафа.

При этом, подтверждена законность доначисления 102 млн руб. налогов, 62,5 млн руб. пеней и штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС провела выездную проверку уплаты налогов ООО «Вертикаль» (Новокузнецк) с 2014 по 2016 годы. По ее итогам налоговая инспекция доначислила компании 41 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС), 61,9 млн руб. налога на прибыль, 27 млн руб. пеней и 36,5 млн руб. штрафа по п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ. ООО «Вертикаль» было создано в 2011 году, применяет общую систему налогообложения. Занимается оптовой торговлей продуктами питания. По итогам проверки МИФНС сделала вывод, что налогоплательщик в нарушение п.1 ст.54.1 НК РФ исказил сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, поскольку перенес часть выручки на взаимозависимых лиц, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Это позволило ООО «Вертикаль» уменьшить НДС и налог на прибыль.