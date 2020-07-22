Пользователи «Клерка» делятся: формулировка для ответа налоговикам при истребовании документов

На «Клерке» только за последние две недели было несколько постов о странных (иногда и не очень странных) требованиях налоговиков. То им бизнес-план подай, то просто все документы, какие есть.
Собственно, вот они:
- Налоговики требуют документы с упрощенцев. Что давать, что не давать?
- Очередное требование от налоговиков предоставить документы. На этот раз отписаться не получится.
- Налоговики требуют предоставить бизнес-план. И меры по исключению нулевых показателей в декларации по НДС.
- Налоговики требуют все договоры, счета на оплату, платежки... Справку для бассейна тоже нести? Компания на УСН.
- Налоговики требуют все документы за три года, по ст. 93 и 93.1 НК. Без указания конкретной сделки.