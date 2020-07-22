Пользователи «Клерка» делятся: формулировка для ответа налоговикам при истребовании документов

Вот что советуют в одном из комментариев на «Клерке»:

Порядок истребования документов (информации) регламентирован приказом ФНС России от 7 ноября 2018 г. № ММВ-7-2/628@, которым также утверждены формы документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий.

В соответствии с указанным приказом, требование о предоставлении документов (информации) должны содержать:

наименование документа;

период, к которому он относится;

при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки;

истребуемая информация, в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку;

наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении (информации).

И да будет вам бухгалтерское счастье».