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Пользователи «Клерка» делятся: формулировка для ответа налоговикам при истребовании документов

На «Клерке» только за последние две недели было несколько постов о странных (иногда и не очень странных) требованиях налоговиков. То им бизнес-план подай, то просто все документы, какие есть.

Собственно, вот они:

Во многих из этих ситуаций бухгалтеры пишут, что же налоговикам насочинять, чтобы и не предоставлять, и не обидеть?

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Вот что советуют в одном из комментариев на «Клерке»:

«Согласно п. 2 ст. 93.1 НК РФ, если вне рамок проведения налоговых проверок у инспекции возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, налоговый орган вправе истребовать эти документы (информацию). В поручении об истребовании документов (информации) указывается, в частности, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость их представления (п. 3 ст. 93.1 НК РФ).

Порядок истребования документов (информации) регламентирован приказом ФНС России от 7 ноября 2018 г. № ММВ-7-2/628@, которым также утверждены формы документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий.

В соответствии с указанным приказом, требование о предоставлении документов (информации) должны содержать:

  • наименование документа;
  • период, к которому он относится;
  • при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки;
  • истребуемая информация, в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку;
  • наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении (информации).
Из содержания письма не ясно, в связи с какими проводимыми мероприятиями налогового контроля необходимо представить запрошенную информацию. Не обоснована причина истребования пояснений по сделкам, отсутствует мотивировка, чем вызвана такая необходимость, не указано конкретное основание истребования документов (информации).

И да будет вам бухгалтерское счастье».

Правда, эта формулировка для отписки подойдет не всегда. Так, если в требовании есть указание на конкретные документы, придется сканировать и предоставлять. Или выгружать из 1С, если есть.

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Но если требование из разряда «предоставьте все что есть», без указания конкретной сделки — вполне подойдет. И голову ломать не нужно, что же им насочинять.

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