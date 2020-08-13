Налоговики требуют средние зарплаты по отрасли с социально ориентированной НКО

Снова налоговики с требованиями объяснить, почему зарплаты ниже средних по отрасли. На сей раз докопались до социально ориентированной НКО, у которых таких зарплат сроду не было.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Довели до слёз. Мы социально ориентированное НКО, то есть зарплаты умеренные, все ради помощи подопечным. Нормальная оплата — только если вписываемся в грант. Но любой грант требует софинансирования — денег от благотворителей, которые в настоящее время сами еле выгребают. Вчера пришло требование от налоговой — пояснить почему у нас зарплаты меньше 54700 (!!!!) - средней по отрасли:-(. То есть я, бух и руководитель, работая без выходных и отпуска, получающая с марта МРОТ, должна еще сутки потратить на то, чтобы объяснить, что у нас нет денег??!! И откуда взяты эти сумашедшие цифры зарплат по отрасли? Даже грантовые зарплаты основных руководителей проектов у нас никогда не составляли таких цифр:-(. Что делать, если хочется ответить не по форме, а по существу? И как ответить так, что бы больше не было вопросов».

Про подобные ситуации на «Клерке» недавно писали:

А вот что пишут в комментариях:

«Зачем тратить сутки? Короткая отписка, что вы являетесь НКО и несете добро людям. Зарплата в организации соответствует законодательству. Точка».

Вот еще советуют:

«Напишите кратко как есть: основной вид деятельности — благотворительность. По закону на операционную деятельность можете оставлять не более 20% пожертвований, грантов не получаете. Помимо зарплаты ещё есть такие-то операционные расходы. Повышение зарплат приведёт к банкротству».

Еще совет:

«Не реагируйте так остро, поберегите себя. Это стандартный запрос. Напишите им вкратце причину, как в этом посте, и всё».

И правильно. Себя беречь нужно.