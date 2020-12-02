Бесплатный мастер-класс по требованиям налоговиков. Ждем всех 14 декабря

Налоговики часто присылают самые разные требования. То им нужно убыток пояснить, то низкие зарплаты, то вообще все документы, какие есть, требуют. Как с ними разобраться?

На «Клерке» про требования налоговиков пишут часто:

В последнем случае очень похоже на мошенничество, но это тоже не все сразу могут определить. Так как быть?

Центр обучения «Клерка» и Мария Ильяшенко пригшлашают на мастер-класс: «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?». Он пройдет в онлайн-формате 14 декабря, начало в 11:00. Участие бесплатное.

О чем будем говорить и в чем разбираться:

Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?

Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?

Требования до и во время проверки: основные отличия.

Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?

Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?

Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?

Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?

Разбирать всегда лучше на живом примере. Отправляйте свои требования на tarasova@klerk.ru, и мы разберем их на вебинаре (без названий компаний и других данных, конечно).

Мастер-класс бесплатный! Записывайтесь прямо сейчас!