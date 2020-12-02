Бесплатный мастер-класс по требованиям налоговиков. Ждем всех 14 декабря

Налоговики часто присылают самые разные требования. То им нужно убыток пояснить, то низкие зарплаты, то вообще все документы, какие есть, требуют. Как с ними разобраться?
На «Клерке» про требования налоговиков пишут часто:
- Что дать налоговикам в ответ на требование, чтобы отстали? Хотят знать об уменьшении сумм налога.
- «Восстание машин»: программа налоговиков начисляет пени на переплату.
- Требование от налоговиков по «списку организаций». Это искусственный интеллект рассылает.
- Требование от налоговиков, где среди прочего хотят образцы подписей и паспорта лиц, имеющих доступ к банковскому счету организации. Это точно налоговики
В последнем случае очень похоже на мошенничество, но это тоже не все сразу могут определить. Так как быть?
Центр обучения «Клерка» и Мария Ильяшенко пригшлашают на мастер-класс: «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?». Он пройдет в онлайн-формате 14 декабря, начало в 11:00. Участие бесплатное.
О чем будем говорить и в чем разбираться:
- Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?
- Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?
- Требования до и во время проверки: основные отличия.
- Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?
- Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?
- Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?
- Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?
Разбирать всегда лучше на живом примере. Отправляйте свои требования на tarasova@klerk.ru, и мы разберем их на вебинаре (без названий компаний и других данных, конечно).
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