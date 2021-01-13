В СПЧ хотят рассмотреть поправки, дающие Минюсту доступ к банковской тайне

Поправки в законодательство, позволяющие Минфину получить доступ к банковской тайне, рассмотрит Комиссия Совета по правам человека при президенте.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу комиссии Наталию Евдокимову.

«Я считаю это (поправки к закону о банковской деятельности) дискриминацией и нарушением прав человека. Когда будет законопроект, будем писать его анализ», — сказала Евдокимова.

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По ее словам, есть риск, что это будет относиться и к физическим лицам, так как по новому законодательству теперь иностранными агентами могут быть не только зарегистрированные, а значит и имеющие счет в банке, некоммерческие организации, но и физические лица, каковые уже есть, и незарегистрированные организации.

«Это нарушение всего и вся, потому что Конституционный суд РФ в 2014 году, вынося свое решение о конституционности нормы, связанной с выполняющими функции иностранного агента, сказал, что они не могут быть дискриминированы ни в одной области, что это только название», — пояснила она.

Евдокимова отметила, что после этого мало того, что принято множество законов РФ, которые дискриминируют такие организации, но и новшества, которые вступают в силу с этого года, это новые субъекты, выполняющие функции иностранного агента — физические лица и незарегистрированные общественные объединения.

«Мы все думали, а механизм-то какой, если нет счета в банке, как это сделать? Тогда будем контролировать членов этой организации, либо просто физических лиц», — уточнила она.