Самозанятый несколько раз присылал чеки с неверным ИНН. Что делать?

Что делать, если самозанятый, с которым у компании договор, прислал чек с неверным ИНН? А если таких чеков было несколько?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, как действовать, если самозанятый неверно в чеке указал ИНН покупателя (это наша организация, которой он оказывал услуги)».

Вообще, в приложении «Мой налог» можно аннулировать ранее выданный чек, указав причину «выдан ошибочно», и выдать правильный, и его-то и отправить покупателю.

В комментариях это и пишут:

«Можно аннулировать чек и выдать верный».

Выясняется, что чеков было несколько, за несколько месяцев.

Но корректировать чеки вссе равно придется, поскольку:

«Организация может взять в расходы оплату самозанятому только при наличии чека. Чек выписан на другую организацию, получается».

Причем, Минфин указывал, что достаточно только чека, хотя на практике многие бухгалтеры пишут, что налоговики еще и акт требуют о выплненных работах (переданных товарах).

А вот какие могут быть последствия:

«Самозанятый должен аннулировать эти чеки и пробить заново. Вы же заключили с самозанятым договор? Реквизиты указаны. А так вы попадаете на переквалификацию договора в ГПХ и на налоги. Я в договоре прописываю пункт о штрафных санкциях от ООО к самозанятому за неверно оформленный чек».

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как зарегистрироваться;

как платить налог;

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