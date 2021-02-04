Как бухгалтеры отреагировали на слова Титова о нелогичности ИП

Бухгалтеры бурно отреагировали на слова Титова о нелогичности налогообложения ИП. По его словам, от ИП нужно отказываться, поскольку он «не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление».

На «Клерке» вчера писали о том, что сказал бизнес-омбудсмен в отношении ИП — о нелогичности факта, что ИП, выводя деньги, не платит за это налоги. И о возможной отмене ИП как «формы собственности».

Сегодня пресс-служба Титова уже дала пояснения, что его не так поняли. Хотя и в пояснениях было сказано, что «налоги для ИП с работниками — это льгота».

А вот какая возникла реакция на его слова в «Красном уголке бухгалтера».

«„У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность...“ То есть логично — это двойное налогообложение????».

На это отвечают:

«Да, но только если у юрлиц это доктриной как то обосновано при выводе прибыли, то у ИП это вообще непонятно. Один и тот же субъект права два раза облагает поступления налогом... маразм».

Вот еще возмущение налогом на вывод денег:

«То есть, ИП зарабатывает свой доход, платит с него, допустим, УСН 6%, и каков подлец, выводит свои деньги без налогообложения! Они там что курят то?????».

И еще один пост возмущения:

«Это ж надо — быть сто лет в обед на должности по делам предпринимателей и так тонко чувствовать их (то есть наши) потребности. „Не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление“ — это вообще за гранью добра и зла».

Некоторые уже комиссию банку за вывод денег компанией «налогом» считают.

«О да. Банку сколько нужно отдать, чтобы вывести свои личные денежки? Сущие копейки, дооооо. Это давно уже превратилось в своеобразный „косвенный“ налог (хотя я понимаю, это явление не имеет отношения к определению косвенного налога)».

Собственно, ожидаемая реакция. С учетом, что ИП очень часто боятся выводить деньги, считая, что это дополнительно налогом обложат. Вполне возможно, не зря боятся.