Маленькая, но гордая компания признается налоговиками «техничкой». Обидно ведь

Маленькие компании внезапно признаются налоговиками «техничками», хотя они осуществляют реальную деятельность. Просто маленькие они. Как с этим бороться?

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«Коллеги, имеется следующая ситуация: заказчики звонят поставщикам и говорят, что в их налоговую пришло постановление какое то из УФНС о том, что поставщик признан технической компанией и требуют снять вычеты и доплатить НДС, хотя все сделки были реальны, поставщики эти живые компании, просто они маленькие. 1-2 сотрудника, в силу того, что на имеющиеся объемы больше-то сотрудников и не надо.

Естественно никаких основных средств у них нет, зарабатывают на услугах и перепродаже товаров. Естественно, маржа три копейки, (крутятся как могут) и естественно, процент вычетов высокий (а с чего платить налоги, если маржа три копейки?) Юр. адрес либо зарегистрирован по прописке, либо снимают 1,5 м2 ради адреса, но сами там не сидят естественно (когда сидеть то там, если самостоятельно выполняют заказы?).

Также, УФНС утверждает, что денежные потоки идут типа через них транзитом, хотя непонятно в каком месте транзит прослеживается, ибо после пандемии должны всему миру уже. И, естественно, деньги приходят и тутже идут далее в оплаты поставщикам.

Где-то в каком-то звене у поставщиков этих маленьких компаний, возможно, и не все благополучно с НДС, о чем естественно этим маленьким компаниям и не известно, никто же об этом не расскажет тебе. А директора вынуждены работать с теми поставщиками у кого цена дешевле, чтоб даже те самые несчастные 3 копейки маржи получить. В общем, выживают как могут.

Никакой миграции с основания компании не было, директора не менялись никогда. Фирмам больше 3 лет. Директора-учредители самые что ни на есть настоящие, не массовые, юр. адреса не массовые. Директора в шоке от новости о том, что они технички, спрашивают, «а как работать вообще?». Когда рассказываешь хотелки налоговой, директора восклицают, что проще уж вообще тогда не работать, после пандемии только-только заказы какие-то пошли и работа началась.

В связи с этим, лирический вопрос: а что, у нас микробизнес автоматом признается техничным?

И самый главный вопрос: что за постановления или какую там бумажку рассылает УФНС в ИФНС о том, что компании признаны техничками и как с этим бороться теперь в имеющихся условиях? Может кто-то в курсе?«.

Кто-то пишет что да, в нашей стране микробизнес реально признается техничками. А кто-то считает, что диреткоры любят краски сгущать.

Ну а по делу вот такой комментарий:

«За три копейки налоговая вас потрясет и отстанет. Главное — не прогибаться. У вас есть реальные гендиры и доказать реальность сделок не проблема. Все будет хорошо».

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