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Актуальный перечень вопросов, которые будут задавать директору налоговики из-за возмещения НДС

Компания заявляет НДС к возмещению, налоговики тут же вызывают руководителя компании на допрос. Выкладываем вопросы, которые будут ему там задавать.

Поделился на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Вы заявили НДС к возмещению? Образец допроса генерального директора. Актуальность — сегодня».

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На «Клерке» недавно писали, что хоть у компании и все хорошо с документам, и сама она белая, да и сумма возмещения 14 тысяч — все равно люди боятся, что налоговики достанут.

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Налоговики закручивают гайки. Пострадавший в коронакризис бюджет надо снова (и побыстрее!) наполнить.

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