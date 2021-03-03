Актуальный перечень вопросов, которые будут задавать директору налоговики из-за возмещения НДС

Компания заявляет НДС к возмещению, налоговики тут же вызывают руководителя компании на допрос. Выкладываем вопросы, которые будут ему там задавать.

Поделился на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Вы заявили НДС к возмещению? Образец допроса генерального директора. Актуальность — сегодня».

На «Клерке» недавно писали, что хоть у компании и все хорошо с документам, и сама она белая, да и сумма возмещения 14 тысяч — все равно люди боятся, что налоговики достанут.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников». Он пройдет 10 марта, начало в 11:00 по Мск.

Налоговики закручивают гайки. Пострадавший в коронакризис бюджет надо снова (и побыстрее!) наполнить.

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