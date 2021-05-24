Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Всего 54,8% предпринимателей за институт бизнес-омбудсмена. Остальным, видимо, не понравилась идея об отмене ИП

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Только чуть больше половины предпринимателей положительно оценивают работу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выясняется по результатам опроса.

«Результаты соцопроса показывают, что 54,8% предпринимателей положительно оценивают деятельность уполномоченного в своем регионе. Показатель положительной оценки работы федерального омбудсмена составил 51,2%» — следует из пресс-релиза.

На данный момент проходит двухдневная конференция бизнес-омбудсменов в преддверии ежегодного доклада Путину.

Напомним, что не так давно Борис Титов предположил, что институт индивидуального предпринимателя нужно отменить.

«Мы считаем, что институт индивидуального предпринимателя, созданный в 90-е годы, может быть отменен. Ведь задачи ИП ничем не отличаются от задач малого предприятия. При этом ИП имеет право нанимать на работу до 100 человек и может работать в тех же специальных режимах, что и малые предприятия».

На «Клерке» об этом писали. Бухгалтеры не замедлили с реакцией на его слова. А позже пресс-служба бизнес-омбудсмена успокоила граждан сообщением о том, что ИП и льготы для них отменять никто не собирается.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама