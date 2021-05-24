Всего 54,8% предпринимателей за институт бизнес-омбудсмена. Остальным, видимо, не понравилась идея об отмене ИП

Только чуть больше половины предпринимателей положительно оценивают работу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выясняется по результатам опроса.
«Результаты соцопроса показывают, что 54,8% предпринимателей положительно оценивают деятельность уполномоченного в своем регионе. Показатель положительной оценки работы федерального омбудсмена составил 51,2%» — следует из пресс-релиза.
На данный момент проходит двухдневная конференция бизнес-омбудсменов в преддверии ежегодного доклада Путину.
Напомним, что не так давно Борис Титов предположил, что институт индивидуального предпринимателя нужно отменить.
«Мы считаем, что институт индивидуального предпринимателя, созданный в 90-е годы, может быть отменен. Ведь задачи ИП ничем не отличаются от задач малого предприятия. При этом ИП имеет право нанимать на работу до 100 человек и может работать в тех же специальных режимах, что и малые предприятия».
На «Клерке» об этом писали. Бухгалтеры не замедлили с реакцией на его слова. А позже пресс-служба бизнес-омбудсмена успокоила граждан сообщением о том, что ИП и льготы для них отменять никто не собирается.