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😓 Налоговики требуют уточненку из-за двух ликвидированных контрагентов. Можно ли отбиться?

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Рубрика Налоговые проверки
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Гендиректора вызвали в инспекцию по разрывам НДС. Показали недоплату по двум поставщикам, один уже ликвидирован, второй на стадии исключения из ЕГРЮЛ. И предлагают уточниться, угрожая ВНП и доначислением 40%.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришёл вызов ГД по „разрывам“ НДС в отдел камеральных проверок за 3 кв 2018 года.

Директору показали красный „светофор“, где ещё два поставщика светятся, при этом один уже ликвидирован самой ИФНС, другой на стадии исключения... Да, указал, что есть недоплата этим поставщикам.

Вопрос у инспектора только один: будем ли уточняться? И грозит выездной с доначислением 40%.

Вопрос: какой срок этой красноты, т. е. есть ли период, когда этот светофор потухнет? У кого была похожая ситуация и как выходили из положения? Или это очередной „сбор“ налогов в бюджет?

Предприятие малое, налоги платим приличные... Да и эти 40% с чего начисляют? С недоплаченной суммы? Всем заранее спасибо».

В комментариях пишут, что если все хорошо с документами — стоит пободаться с налоговиками:

«Все из-за того, что не с кого собрать налоги. Налоговая перед тем, как ликвидировать контору, могла бы ее проверить. Но им же проще с других получить живые деньги. Если у вас с документами все ок, можно пободаться».

Кто-то спросил, зачем директор рассказал, что по этим контрагентам есть недоплата:

«Директор зачем говорил, что есть недоплата по этим контрикам? Доначисляет 40% от налога, который был за счёт этого контрика умышленно недоплачен. Сумма с 7 знаками?».

Автор пишет, что «он не говорил, все есть в базе ИФНС».

А кто-то рассказывает о своем случае:

«На рабочей группе налоговики решили, что у клиента два квартала были липовые сделки. Предложили доплатить в бюджет. Клиент собрал доказательства, что сделки были. По классике жанра угрозы выездной. По факту вопрос с налоговой закрыли без потерь для клиента».

О подобной ситуации еще как минимум два человека написали.

А вот мнение, почему налоговики это делают:

«Это многим сейчас прилетает — повышают собираемость налогов. У нас так по контрагенту, который продал свой бизнес. Требуют снять вычет, грозятся выездной проверкой, передали в УБЭП, директор ходил на допрос. Доказываем свою правоту».

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