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📚 Нужно ли сдавать документы в архив, если компанию принудительно ликвидировала налоговая?

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Рубрика Ликвидация
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Кто должен сдавать документы в архив, и за чей счет он должен это делать, если компанию принудительно исключили из ЕГРЮЛ налоговики?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по ООО, ликвидированному налоговой. Кто отвечает за сдачу документов в архив? Учредитель не является ликвидатором и вроде как не обязан... Тем более, это денег стоит, и с какой стати он должен платить из личного кармана?».

В комментариях пишут, что это нужно прописать в договоре с ликвидатором:

«Как я понимаю, должна быть прописана эта функция в договоре с ликвидатором. И в зависимости от условий договора, тот и платит. У нас платил учредитель. Скажем так, в договоре с ликвидатором была учтена сумма за архив, чтобы понятно было».

Автор на это пишет, что у них не добровольная ликвидация, а принудительное исключение из реестра:

«Это при добровольной ликвидации. А речь идёт о ликвидации налоговой, которая вообще ничего не спрашивает и никаких договоров ни с кем не заключает, просто удаляет из госреестра».

Кто-то придерживается мнения, что в данном случае «никто никому не должен»:

«По законодательству принудиловки вроде не видела. По идее, кто инициирует ликвидацию, тот и платит. Получается, что никто ничего не должен. Единственно, что все же лет 5 доки пусть полежат (если есть возможность) — кто знает, что и в какой момент налоговой кольнет и начнет дергать последнего дира или учера».

Однако у организации есть определенные сроки хранения документов, об этом на «Клерке» писали. И даже если организацию принудительно исключили из ЕГРЮЛ, эти сроки никто не отменял.

А кто-то подошли к вопросу проще:

«Из прошлого опыта. Архив по трем компаниям отправился в шредер, включая кадры».

Но вообще, все может поменяться до первой жалобы. Так что, есть мнение, что учредителям придется об архивировании необходимы документов придется озаботиться.

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