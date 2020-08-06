Сроки хранения: когда пора нести документы в архив

Регулярно в организацию поступают различные документы — от поставщиков, клиентов, сотрудников, приходит корреспонденция, выпускаются внутренние распоряжения и приказы. Кадры не отстают и сюда добавляются документы по работникам — расчеты больничных, отпусков, заработной платы и т.д. Если всю эту массу хранить бессрочно — придется арендовать ну очень большой офис.

Чтобы избежать погребения под лавиной коробок и папок, нужно руководствоваться Перечнем документов и сроков их хранения (утвержден Приказом от 20.12.2019 № 236, действует с 18 февраля 2020 года, далее Перечень). В нем более 200 страниц, которые, конечно, сложно перечитать, поэтому мы расскажем об основных документах, которые встречаются в каждой организации, правилах и сроках их хранения.

Правила хранения документов

Вроде бы логично, что вся документация должна хранится в организации. Но на самом деле это не обязательно. К примеру, в пункте 2 статьи 50 Закона об ООО сказано, что общество обязано обеспечить доступ к документам участникам для ознакомления:

в помещении исполнительного органа (т.е. по юридическому адресу)

в ином месте, если оно определено уставом общества или внутренним документом, утвержденным общим собранием (советом директоров, наблюдательным советом) и опубликованным на его сайте.

В самой организации необходимо осуществлять хранение в специально оборудованной комнате или закрытых шкафах, чтобы исключить к ним допуск неуполномоченных лиц. Отдельные документы будут храниться в сейфе (например, БСО).

Когда срок хранения истекает, собирают специальную комиссию, составляют акт и уничтожают старую документацию.

Сроки хранения документов

Для удобства мы составили таблицу, в которой собрали самые распространенные документы из перечисленных в Перечне:

Срок может оказаться больше, т.к. начнет исчисляться с определенного момента. Например, акт о недостаче будет храниться 10 лет с даты, когда будет возмещен ущерб, а если было возбуждено уголовное дело, то для отсчета придется дождаться решения суда.

Роль могут сыграть и другие факторы — дата окончания делопроизводства, наличие аналогичной отчетности за текущие периоды (как со статистикой), наличие укрупненных внутренних документов (например, лицевых счетов) и т.п.

Сроки могут отличаться в разных законодательных актах, всегда считаем дату окончания хранения по каждому и выбираем более позднюю. Если в Перечне вы видите надпись «постоянно», это значит, что хранить документ следует до момент ликвидации.

Санкции за нарушение сроков и правил хранения

При камеральной или выездной проверке любой госорган — ФНС, ФСС, ПФР, трудовая инспекция, вправе запрашивать документы, поэтому важно соблюдать срок. Не уничтожайте архив раньше, чем закончится период его хранения, иначе вас ждут штрафы:

на основании пункта 1 статьи 126 НК РФ — 200 руб. за каждый непредоставленный документ;

на основании статьи 120 НК РФ за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (под грубым нарушением понимается отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета) — от 10 000 рублей.

Если нарушение привело к занижение налоговой базы — 20% от суммы неуплаченного налога (страховых взносов), но не менее 40 000 рублей;

на основании статьи 15.11 КоАП РФ — за грубое нарушение требований к бухучету для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

При повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч рублей (либо грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет);

на основании статьи 13.20 КоАП — за нарушение правил хранения архивной документации — от 300 до 500 рублей.

Где хранить большие объемы документов

Делис Архив предлагает услуги по хранению, архивной обработке и уничтожению документов. Кроме того, мы можем:

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