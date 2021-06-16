💊 Заболевшему командированному не надо объяснять причину отмены командировки

Если сотрудник, направленный в командировку, заболел, то объяснять причину отмены командировки не надо.
На это обратил внимание Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
В приказе об отмене командировке прописывается причина отмены. С этим приказом надо ознакомить командированного работника.
Исключение – если направляемый в командировку сотрудник заболел.
В этом случае направлять никакие документы на адрес работника не надо. Работодатель отменяет командировку своим приказом. Ознакомлять сотрудника с приказом не надо.
Узнать «10 живучих мифов про командировки» можно в данной статье.