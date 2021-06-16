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💊 Заболевшему командированному не надо объяснять причину отмены командировки

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Рубрика Трудовые отношения
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Если сотрудник, направленный в командировку, заболел, то объяснять причину отмены командировки не надо.

На это обратил внимание Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В приказе об отмене командировке прописывается причина отмены. С этим приказом надо ознакомить командированного работника.

Исключение – если направляемый в командировку сотрудник заболел.

В этом случае направлять никакие документы на адрес работника не надо. Работодатель отменяет командировку своим приказом. Ознакомлять сотрудника с приказом не надо.

Узнать «10 живучих мифов про командировки» можно в данной статье.

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