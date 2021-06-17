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Штрафы за отсутствие обязательной вакцинации предложили заменить предупреждениями

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Рубрика Общество. Люди. События
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Штрафы организациям и ИП-работодателям за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве предложили заменить предупреждениями.

Штрафы на юрлиц в Москве за сотрудников без обязательных прививок будут составлять от 50 тыс. до 1 млн. руб.

Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов:

«Предприниматель не может повлиять на своего сотрудника — взрослого дееспособного человека, кроме не вполне законной и по-человески несправедливой угрозой увольнения.

Я выступаю только за предупреждения от проверяющих органов, штрафы возможны только в исключительных случаях,

когда налицо наплевательское и безрассудное отношение к своему персоналу и посетителям, или гостям», — отметил Титов.

Цитата по «ТАСС».

Однако от не отвергает того факта, что единственная защита жизни и здоровья — это срочная вакцинация.

В Москве обязали вакцинировать работников сферы услуг. Не менее 60% до 15 июля.

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