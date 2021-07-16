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📃 Крупный контрагент требует включить в договор налоговую оговорку. Стоит ли сумма по договору возможных рисков?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Контрагент, кроме предоставления огромного количества деклараций и отчетов, требует включить в договор налоговую оговорку. Контрагент крупный, вряд ли пойдет на уступки.

О том, какие документы он вправе требовать в рамках заключаемого договора — читайте здесь.

А вот что он еще требует включить в договор, пишут в «Красном уголке бухгалтера»:

«Только я тут поплакалась и следом мне шлют еще один договор, после которого я села и заплакала. Текста, очень много, чтобы сюда принести, но я три раза прочла и не поняла зачем столько писать. Налоговая оговорка на трех страницах.

1.5. Подрядчик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

1.5.1. Подрядчик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по Договору, в отношении сведений:

а) о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

б) о застрахованных лицах (код тарифа, ИНН, ФИО застрахованных лиц);

в) о средней заработной плате;

г) об удельном весе вычетов по НДС.

В комментариях пишут, что нельзя ее допускать в договор ни в коем случае:

«Налоговые оговорки подписывать нельзя — потом будете налоги все за них оплачивать».

Автор пишет, что выбора особого нет:

«Как сопротивляться? Когда контракт на девятизначную сумму, встать в позу не очень получается. Работа-то нужна».

Еще в комментариях сослались на эту статью, которую публиковали на «Клерке»: «Налоговая оговорка нужна налоговой инспекции, а не бизнесу».

А еще просто предложили соотнести возможные риски:

«Понимаете ли... Работа — работой, а судиться и платить кто будет? Просто добавьте эти риски и прикиньте, надо ли вам оно».

Кстати говоря, на «Клерке» писали, что суд не счел налоговую оговорку причиной платить НДС за контрагента.

А еще налоговики требуют от компаний включать в свои договоры налоговую оговорку. Если те отказываются — для налоговиков это сигнал считать их неблагонадежными.

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