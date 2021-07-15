ФНС теперь точно требует в договорах налоговую оговорку. И ищет некие имитационные компании

Неуплата налога в бюджет — в любом случае вина налогоплательщика. А отказ от налоговой оговорки — признак неблагонадежности. О чем еще рассказали налоговики на вебинаре.

Какие бывают типы расхождений по НДС, почему так важна налоговая оговорка (которую ненавидит бизнес), почему однодневки больше не в тренде, и кто такие имитационные компании? Кроме того, с 1 января все буду обязаны использовать выданные ФНС ЭЦП.

Выдержками из вебинара поделилась на своей странице в FacebookОльга Сафонова, адвокатское бюро CTL.

«На прошлой неделе Пискарева Елена Владимировна — заместитель начальника отдела камерального контроля № 1 УФНС России по Санкт-Петербургу на вебинаре рассказала о типах расхождений по НДС, имитационных компаниях и ответила на извечный вопрос «Кто виноват?».

Итак, что было интересного.

Борьба с расхождениями

ФНС занимается чисткой среды путем исключения теневого сектора из ЕГРЮЛ. И борется с расхождениями в АСК НДС 2.

Служба делит все расхождения на:

расхождения вида «НДС»

расхождения вида «Разрывы». Но, не все данные расхождения этого типа относятся к этому типу. Нужен анализ.

По характеру расхождения делятся на: технические (например, опечатки в номере документа). Направляется автотребование, которое исправляется формализованным пояснением или уточненной декларацией, если пояснения не устраняют ошибки;

(например, опечатки в номере документа). Направляется автотребование, которое исправляется формализованным пояснением или уточненной декларацией, если пояснения не устраняют ошибки; методологические — это расхождения ПВО 22 (операции по возврату авансовых платежей), 24 (регистрации счет-фактур в книге покупок), 41 (агентские счета-фактур), 25, 43.

— это расхождения ПВО 22 (операции по возврату авансовых платежей), 24 (регистрации счет-фактур в книге покупок), 41 (агентские счета-фактур), 25, 43. схемные — это расхождение в случае непредставления контрагентом налоговой декларации за данные период, или не отражение реализации (9 раздел декларации по НДС) и/или не уплата налогов. Если это не технические расхождения, то схемные. Покупатель и Поставщик получат автотребование, требования, будут вызваны на дачу пояснений и т. д.

Зачастую встречаются непрямые расхождения, а с теми, которые тянутся по цепочке к налогоплательщику из реального сектора. Программный комплекс подсвечивает такой инструмент как «TG», который показывает уровень несформированного источника НДС в бюджете в отношении конкретной цепочки. Этот маркер рассчитывается автоматически. И это просто информация, которая подлежит отработке.

Схемное отражение может быть непрямое и тянуться от контрагента, который представил декларацию и уплатил налог. Но ФНС видит, что по цепочке источник не сформирован в бюджете. Налоговый орган обязан исследовать сделку и установить, чья вина в том, что источник НДС в бюджете отсутствует, а налогоплательщиком вычеты приняты.

И важно установить форму вины: прямой умысел или косвенный. Здесь в помощь ФНС статья 54.1 НК, но без человеческого фактора не обойтись: программа лишь подсвечивает спорные вопросы.

Налоговая оговорка

Спикер особое внимание уделила налоговой оговорке и попросила компаниям позаботиться о себе и уже сейчас и включить данный пункт в свои договоры.

Если налоговая оговорка, говорит Елена Владимировна, включена в договор и компания получает информационное письмо из налогового органа о том, что контрагент не сформировал источник возмещения НДС в бюджете, то компания может:

не платить контрагенту 20% от суммы договора;

исключить контрагента из своей отчетности;

заплатить сумму НДС в бюджет.

Впоследствии при возникновении спора между хозяйствующими субъектами ФНС принимает как 3-е лицо участие в судебных рассмотрениях. Есть даже положительная практика, например, А56-50870/2020, А43-38611/2018, А45-31548/2018.

Кстати, на «Клерке» писали о случаях, когда в судах налоговая оговорка не явилась причиной платить НДС за контрагента.

Налоговая служба считает отказ контрагента подписать договор с налоговой оговоркой в тексте — «звоночком» его неблагонадежности.

Новые однодневки: имитационные компании

Важно! Классические однодневки — это уже прошлое.

Сейчас в тренде и в поле зрения ФНС — компании, которые создаются для имитации деятельности: они наделяются какими-то земельными участками, и сотрудниками, которые не выполняют своих трудовых функций, а зачастую даже не знают о своем трудоустройстве. ФНС видят фактических заказчиков этих компаний при анализе сделок. Схема доказывания в таких случаях более сложная, но налоговая работает над этим.

Претензии будут предъявляться не имитационной компании, а ее заказчикам-выгодоприобретателям из реального сектора экономики.

«Но, в любом случае неуплата налога в бюджет — это вина налогоплательщика» — на этих словах закончила свое выступление спикер.

Про ЭЦП от ФНС

Для компаний к сведению:

С 01.01.2022 все налогоплательщики обязаны будут пользоваться ЭЦП, выданной ФНС. В СПб в 15-й МИФНС уже налажена работа по выдаче ЭЦП. Время оказания услуги — 30 минут, если не «зависнет» программа СМЭФ, то тогда это уже 5 дней.

Желающих пока немного, поэтому поторопитесь и возьмите с собой: паспорт, СНИЛС, ИНН и носитель для записи ключа. Услуга экстерриториальная, поэтому можно обратиться в любой налоговый орган«.

Реакция в комментах

В комментариях прошлись по оговорке и вине налогоплательщика:

«Прекрасно, преимущества оговорки: либо не платите контрагенту деньги, которые ему уже очевидно заплатили (с учетом сроков проведения ВНП), либо платите НДС в бюджет (не заявляйте по нему вычетов). Для этого не нужна оговорка. Можно просто заплатить.

Смысл оговорки в другом: во взыскании убытков с неисправного контрагента. При том, что риски его ликвидации (самой ФНС, кстати) велики к тому моменту, как появится определенность насчёт того, однодневка это или нет. Это первое.

Теперь второе: „В любом случае неуплата налогов — это вина налогоплательщика“.

Без сомнения, но до тех пределов, пока он просто не платит, а если речь о спорных вычетах, то следует порекомендовать сотрудникам ФНС обновить свои знания насчёт правовых категорий вины и умысла, о которых правильно говорит и сам ВС.

Иначе получается, как обычно: ВС РФ даёт сбалансированную позицию, а дальше, в связи с недостатком квалификации, идёт речь уже о том, что „вина в любом случае“ и т.д. Тогда о чем говорим — если вина в любом случае, зачем оговорки? Недоимка, пени 40 процентов от недоимки и до свидания, не?».

Про имитационные компании тоже разговор зашел:

«По-моему, про имитационные компании — это они сами придумали. Реальная контора, которая просто не платит налоги и которую они посчитали „имитацией“. Недавно был у меня случай, когда клиенту прилетело требование с разрывом и с показаниями директора „однодневки“, который типа номинал и вообще рядом не стоял. А мой клиент крупный, у него все по-взрослому. И есть».

Автор поста Ольга Сафонова высказала мнение, что все делается для того, чтобы бизнес сам чистил рынок от неблагонадежных:

«Всё делается, чтобы бизнес нес ответственность за весь рынок, чтобы сами „выдавили“ с рынка теневой бизнес. Напоминает эпизоды из фильмов, когда полиция ловит мелких мошенников и у тех выбор: сдать главаря или сесть. Выбор за тем кого он больше боится. Ну, и без перегибов в контрольно-надзорном деле тоже никак не обойтись».

А кто-то на это пишет, что налоговики просто идут путем наименьшего сопротивления:

«Просто идут путем наименьшего сопротивления. Есть мелкие конторы, которые не платят налог, взять с них нечего — проще объявить их „однодневками“ или „имитацией“, а налог взять с их покупателя. Красота же! Вся эта дичь работает только „благодаря“ нашей замечательной судебной системе».

О пути наименьшего сопротивления также свидетельствует тот факт, что налоговики стали чаще выигрывать дела о дроблении, поскольку сами выбирают дела попроще.

А напоследок — эмоциональный комментарий, снова о налоговой оговорке:

«Совсем обленились уже. Вот читаю и не понимаю никак. Зачем мы вообще их содержим? Для какой цели? Уже не заключает малый бизнес никакие договоры с оговорками и прочими налоговыми хотелками.

Менеджеры крупняка мечутся в поисках подешевле, и со всех сторон им отказы с их требованиями всяких невменяемых оговорок. Одно дело когда товар или услуга с большим выбором, другое дело, когда нет.

Искала тут одна крупная компания, где бы трансформаторы подешевле купить. Директор одной фирмы моей был третий кто их послал как прочитал пункт про оговорку, при том что цена была очень вкусной и при том, что вопреки всему, в этот раз его обихаживал крупняк, а не наоборот.

Его тут номиналом объявили весной, потому что сам выполняет работу и продает товар. Какие оговорки? О чем они вообще?

Малый и средний бизнес уходит в режимы без НДС. Крупный дробится и туда же. Так спокойней. И гори оно все огнем. Кто не хочет работать без НДС — это его проблемы, значит ему не продаем».

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