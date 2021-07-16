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Самозанятые хотят получать разрешения на такси без оформления ИП

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Рубрика Самозанятые
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Таксисты призывают внести поправки в законодательство, разрешающие им работать в статусе физлица на НПД.

В настоящее время самозанятые могут быть таксистами только при условии регистрации в качестве ИП.

Дело в том, что для ведения этого бизнеса необходимо разрешение, выдаваемое уполномоченным органом исполнительной власти. Получить это разрешение может только лицо, имеющее статус ИП.

Усложнение процедуры получения лицензии такси в таком виде не ведет к исключению рисков, а только мешает оформлению своей деятельности по закону, считают сами таксисты.

Один из них создал петицию на сайте РОИ.

Инициативный гражданин предлагает внести изменения в закон, а именно разрешить физлицам оформлять разрешение на деятельность в такси для личного автомобиля.

Напомним, это предложение не уникально. Ранее легализовать статус самозанятых в такси предлагали в Союзе индивидуальных предпринимателей и самозанятых (СИПС).

О законодательных недоработках в части самозанятых, в том числе таксистов, заявляли в ОНФ.

Назрели поправки в закон о такси. В Госдуме уже не первый год находятся два законопроекта (№ 481004-7 и № 864881-7), но до второго чтения ни один из них не дошел.

Была информация, что самозанятым дадут право работать в такси, но только не самостоятельно, а в связке с агрегатором.

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