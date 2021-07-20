✅ Доплата за допплощадь квартиры в новостройке больше не будет обнулять срок владения. Письма Минфина можно игнорировать

Законодатели исправили досадную недоработку НК по уплате НДФЛ с продажи квартир в новостройках. Теперь доплата за лишние квадратные метры больше не будет препятствовать освобождению от НДФЛ (обнулять срок владения).

Напомним, в конце 2020 года был принят закон, по которому срок владения квартирой, приобретенной по договору долевого участия, исчисляется с даты оплаты, а не с даты подписания акта, как было раньше.

Это безусловно хорошая норма для владельцев квартир в новостройках, так как некоторые из них, полностью расплатившись с застройщиком, годами ждут сдачи дома и потом еще должны были 5 лет ждать, когда наступит безналоговый период продажи.

Но к сожалению в эту бочку меда попала ложка дегтя. Законодатели не учли один факт — при сдаче дома часто бывает, что площадь квартиры немного отличается от запланированной. Людям приходится доплачивать.

Так вот по мнению Минфина эта доплата автоматически обнуляет срок владения, так как он отсчитывается от даты полной оплаты.

На эту тему выпущено несколько писем: от 01.04.2021 № 03-04-05/24029, № 03-04-05/30157 от 21.04.2021, № 03-04-05/48972 от 22.06.2021.

То есть фактически благое дело законодателей по введению новой нормы о сроке было сведено на нет. Хотели как лучше, а получилось комом...

Но справедливость все таки восторжествовала. Как правильно заметил наш читатель в комментарии к очередному письму Минфина, недавно принят Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ с поправкой в статью 217.1 НК.

Теперь срок владения считается от даты полной уплаты, в которой для целей исчисления срока не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Новая исправленная норма распространяется на доходы физлиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года. То есть все письма Минфина с разъяснениями на эту тему теперь можно смело игнорировать.

Если кто-то продал квартиру в 2020 году и уплатил НДФЛ из-за того, что срок владения (по мнению Минфина) был меньше минимального, теперь может сдать уточненку и вернуть назад свои деньги.

Впрочем, пока никаких разъяснений на этот счет со стороны Минфина не было. Скорее всего в ближайшее время начнут выходить письма на эту тему. Как только появится разъяснительная информация, мы обязательно вам об этом расскажем.