💰 Более 40% отказались получать зарплату в цифровых рублях

41% работников не готовы получать зарплату в экспериментальной валюте, то есть в цифровых рублях.

Цифровой рубль — новая форма российской национальной валюты. Он будет являться аналогом наличных и безналичных средств. 1 цифровой рубль будет равноценен 1 рублю наличных или безналичных денег.

Такие результаты показало исследование компании HeadHunter, которое есть в распоряжении у «Известий».

А что думаете вы про такой расклад событий?

Только 11% респондентов согласились все же получать зарплату в цифровых рублях. Но мнения разошлись. Половина готова получать зарплату в новой валюте полностью, а другая половина — в размере не более 50% от суммы зарплаты.

Стоит отметить, что почти каждый второй опрошенный (48%) не смог ответить, готов ли он получать зарплату, хоть частично, в цифровых рублях.