40% не знают, что такое цифровой рубль. А вы говорите, получать в нем зарплату

Как выяснилось, 40% даже не знают, что такое цифровой рублю. Как можно говорить о получении в этой валюте зарплаты... А вот каждый второй не согласен получать деньги в экспериментальной валюте.
Опрос мы проводили на «Клерке»...
и в «БУХ! Молнии».
Опрос выявил, что каждый второй не хочет получать зарплату в цифровых рублях.
Но что самое интересное, что около 40% даже не знают, что это такое!
И только 10% согласились бы получать зарплату в цифровых рублях. Кто — полностью, кто — частично.
Цифровой рубль — это экспериментальная валюта, которая будет применяться с 2022 года. Ей можно будет оплачивать налоги или покупки в магазинах и интернете.
Цифровые деньги будут храниться на специальном электронном кошельке.
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