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40% не знают, что такое цифровой рубль. А вы говорите, получать в нем зарплату

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Рубрика Зарплата
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Как выяснилось, 40% даже не знают, что такое цифровой рублю. Как можно говорить о получении в этой валюте зарплаты... А вот каждый второй не согласен получать деньги в экспериментальной валюте.

Опрос мы проводили на «Клерке»...

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и в «БУХ! Молнии».

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Опрос выявил, что каждый второй не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

Но что самое интересное, что около 40% даже не знают, что это такое!

И только 10% согласились бы получать зарплату в цифровых рублях. Кто — полностью, кто — частично.

Цифровой рубль — это экспериментальная валюта, которая будет применяться с 2022 года. Ей можно будет оплачивать налоги или покупки в магазинах и интернете.

Цифровые деньги будут храниться на специальном электронном кошельке.

Подробнее — тут.

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