Налоговики у ИП на УСН 6% вряд ли поинтересуются происхождением товара. Но есть много других проверяющих

ИП на УСН 6% продает товар на интернет-площадках. И задался вопросом, могут ли налоговики поинтересоваться, откуда взят этот товар. Бухгалтеры советуют хранить документы, поскольку кроме налоговиков найдется еще много желающих узнать, «откуда дровишки».

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Мы начинаем продавать товар на интернет-площадках. ИП на УСН. Продажи все официально. Нужно ли показывать при налоговой проверке, откуда был куплен товар для продажи? То есть, будут ли запрашивать документы прихода товара? Спасибо».

Далее в комментариях выяснилось, что УСН 6%. На это пишут:

«Если УСН 6%, то расходы не подтверждаются. Но бывают ситуации, когда нужно подтвердить происхождение товара. Например, доказать что вы его не украли или не являетесь конторой по легализации капитала».

Еще пишут, что налоговая пока ничего требовать от ИП на 6% по расходам права не имеет. Но есть и другие желающие:

«Налоговая, пока, ничего не имеет права требовать у ИП на 6%, кроме КУДИР и декларации УСН. Банки у ИП на 6% реально просят баланс и Ф2... но! Мы же все понимаем, что данная отчетность для ИП не регламентирована, в ИФНС не сдаётся и никоим образом проверена быть не может.

Поэтому, обычно, подаётся приблизительный баланс — то есть максимально приближенный к реальности. Считаю, что если такой ИП-ешник не хочет вести бухучёт и платить за его ведение, ради балансов для банка „метать бисер“ не имеет смысла.

P.S. Я, в таких случаях, беру реальный доход, спрашиваю у собственника бизнеса какая примерно наценка на товар, на какую сумму примерно товаров на складе, смотрю расчетный счёт, ну и так далее. Даже если он ошибётся процентов на 10, для банка это несущественно».

Вот еще мнение:

«Скажем, налоговой ваши расходы малоинтересны, но не стоит недооценивать:

Комплаенс банка. Вскоре вам прилетит запрос, типа, а чё выручка есть, а закуп тю-тю? Может вы терарюги или обнальщики. Роспотребнадзор, вы ж все таки какой то товар продаете, а это значит если поступит например жалоба и что тогда? Где закупочные доки, сертификаты если нужны и т. д.? Ну и иные подводные камни типа маркировки и прослеживаемости.

И жирная точка — если закуп за нал, то вывод с расчетного счета велик, а значит привет 115-ФЗ на личные карты».

А вот пишут про реальный случай. Пришла полиция с Роспотребнадзором:

«К моему ИП с вопросом "откуда товар" пришла не налоговая, а полиция и Роспотребнадзор, после якобы жалобы от покупателя. И пришлось провести сутки, общаясь с силовиками, и показывать все накладные и оплаты. Хорошо, что я всё это требовала и складировала».

А подытожим таким комментарием:

«Бухучет все равно должен быть. Если кредит, например, взять захотите, то банк в первую очередь спросит отчётность, чтобы хоть как-то оценить свои риски.

Кроме этого, инвентаризацию, наверное, будете проводить. Как ее свести и понять чего не хватает, в чем пересорт, чего излишки? Приходовать правильно товар от поставщиков необходимо ещё и для понимания расчетов с поставщиками. А то потом концов не найдете: кто кому сколько должен.

Я по себе как ИП 6% вела полный учёт и закрыла ИП с учётом, что и общая оборотно-сальдовая ведомость у меня закрылась в ноль. Подруге ИП-ешнице помогала закрыть ИП и отчитаться за несколько лет и сверить налоги. И только благодаря именно полному проведению всех данных, получилось быстро восстановить учёт, сдать адекватные отчёты, свериться с налоговой и ПФР и не заплатить лишнего в бюджет».

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