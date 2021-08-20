Срок владения квартирой при доплате по ДДУ больше не обнуляется. Людей избавили от НДФЛ при продаже

Власти уточнили правила определения срока владения квартирой в новостройке при доплате за метраж.
Поправки в статью 217.1 НК внесены Федеральным законом № 305-ФЗ от 02.07.2021.
Напомним, минимальный срок владения имуществом, оплаченным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта.
Раньше возникали трудности, если при сдаче дома приходилось доплачивать за лишние квадратные метры. Получается, что полная оплата состоялась, когда дом уже готов, а не на начальной стадии строительства.
В итоге из-за доплаты срок владения обнулялся. Теперь эту законодательную недоработку исправили.
Факт дополнительной оплаты в связи с увеличением площади жилого помещения после ввода в эксплуатацию объекта строительства при определении минимального срока владения в отношении такого жилого помещения не учитывается.
Таким образом, те, кто покупает, например, квартиру на стадии строительства, могут продать ее без уплаты НДФЛ через 5 лет после полной оплаты или через 3 года, если это единственное жилье.
Поправки распространяются на доходы граждан, полученные начиная с 2019 года.
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