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Срок владения квартирой при доплате по ДДУ больше не обнуляется. Людей избавили от НДФЛ при продаже

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Рубрика НДФЛ
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Власти уточнили правила определения срока владения квартирой в новостройке при доплате за метраж.

Поправки в статью 217.1 НК внесены Федеральным законом № 305-ФЗ от 02.07.2021.

Напомним, минимальный срок владения имуществом, оплаченным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта.

Раньше возникали трудности, если при сдаче дома приходилось доплачивать за лишние квадратные метры. Получается, что полная оплата состоялась, когда дом уже готов, а не на начальной стадии строительства.

В итоге из-за доплаты срок владения обнулялся. Теперь эту законодательную недоработку исправили.

Факт дополнительной оплаты в связи с увеличением площади жилого помещения после ввода в эксплуатацию объекта строительства при определении минимального срока владения в отношении такого жилого помещения не учитывается.

Таким образом, те, кто покупает, например, квартиру на стадии строительства, могут продать ее без уплаты НДФЛ через 5 лет после полной оплаты или через 3 года, если это единственное жилье.

Поправки распространяются на доходы граждан, полученные начиная с 2019 года.

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