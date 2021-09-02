Не пробили чек клиенту? Оштрафуют. Но можно попытаться снизить сумму штрафа

Налоговики вызывают директора из-за жалобы клиента, которому не пробили чек. Можно ли попытаться снизить штраф или заменить его на предупреждение?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«ООО. Услуги. Не пробили чек. Клиент написал жалобу в ИФНС. Получили уведомление о вызове директора в налоговую. Подготовили акт, в котором описали ситуацию. На основании него пробили чек коррекции.

Какие „санкции“ ждать от налоговой? Погуглила: штраф 30 тыс. на юр. лицо и 10 тыс. на должностное. Возможно ли как-то снизить штраф?».

На вопрос в комментариях, почему не пробили, автор поста пишет:

«Был конфликтный клиент. Кассир растерялся и не пробил. А жалобу написал тот самый клиент в продолжение конфликта».

Советуют с директором отправить кассира:

«С директором идет кассир, кланяется и просит о пощаде. Если выпишут на физлицо, то класс, а если нет, то забейте, оплатите 30 тыщ. И пусть идут с богом».

Еще советуют написать объяснительную и попросить о снижении штрафа на первый раз:

«Напишите объяснительную и, соответственно, уважительную причину, попросите о снижении штрафных санкций. Если это первый случай, могут снизить штрафные санкции».

А кто-то про свой случай рассказывает:

«Была похожая история, только не выбили чек представителю ИФНС. Писали письмо в ИФНС с просьбой заменить штрафные на санкции на предупреждение, т.к. первый раз. Письмо относила сама, как представитель по доверенности, ну и каялась, просила и обещала, что больше ни-ни».

На вопрос, помогло ли раскаяние, пишут: