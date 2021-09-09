👺 Мошенники воруют данные и деньги через Госуслуги

Злоумышленники начали присылать на электронку пользователей Госуслуг письма об откреплении от поликлиники по причине техсбоя. И просят пройти заново регистрацию и уплатить пошлину.

Об этом сообщил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники в уведомлении делают уклон на важность перекрепления в условиях пандемии.

В письме есть ссылка для перехода на фейковый сайт, похожий Госуслуги. На нем заполняется анкета с персданными и предлагается список медучреждений для прикрепления. А также кнопка для оплаты пошлины.

мошенников — не более нескольких тысяч рублей.

При этом к мошенникам уходят не только деньги, но и персданные пользователя Госуслуг. И они могут взломать учетную запись на портале. После чего — оформить кредит и микрозайм.

По словам Кузнецова, при получении такого письма надо позвонить в свою поликлинику и уточнить информацию, указанную в уведомлении.

И еще он напомнил, что прикрепление к поликлинике — бесплатное.

Если анкету все же заполнили, то зампред правления Сбера советует поменять пароль и сообщить о возможной

Материал по «РИА Новости».

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