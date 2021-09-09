Швейцарии предложили пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения.
Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — сказал Сазанов.
По словам замминистра, они «готовы вступить с нами в переговоры». Сами переговоры должны пройти в октябре.
По материалам «Интерфакс».
О последовательном пересмотре таких соглашений с наиболее популярными для вывода денег странами на «Клерке» неоднократно писали.
- Госдума ратифицировала протоколы по налогам с Кипром и Люксембургом.
- После Люксембурга: на очереди Гонконг и Швейцария по обновлению налоговых соглашений.
- Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией.
- С 2022 года налогового соглашения между Россией и Нидерландами не будет.