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Швейцарии предложили пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения

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Рубрика Экономика России
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Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения.

Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — сказал Сазанов.

По словам замминистра, они «готовы вступить с нами в переговоры». Сами переговоры должны пройти в октябре.

По материалам «Интерфакс».

О последовательном пересмотре таких соглашений с наиболее популярными для вывода денег странами на «Клерке» неоднократно писали.

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