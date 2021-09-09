Швейцарии предложили пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения.

Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», — сказал Сазанов.

По словам замминистра, они «готовы вступить с нами в переговоры». Сами переговоры должны пройти в октябре.

По материалам «Интерфакс».

О последовательном пересмотре таких соглашений с наиболее популярными для вывода денег странами на «Клерке» неоднократно писали.