Трудовые отношения нельзя заменять ГПД с самозанятым. Так что лучше работника оформить по трудовому договору. Налоговики все равно вычислят подмену трудовых отношений и доначислят налоги, взносы и пени.
Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:
«У ИП два патента. Продажа товаров, не подлежащих лицензированию и без акцизные. В одном магазине ИП работает сам.
Может ли он взять самозанятого, как продавца во второй магазин? Если да — то по каким параметрам проверяющие органы могут признать сделку не действительной?».
Ответил эксперт Надежда Камышева:
«Работа продавца — это работа по трудовому договору, поскольку есть все признаки трудовых отношений: график работы, материальная ответственность, работа в определенном месте на территории работодателя.
Массовые запросы по работе с самозанятыми уже идут работодателям. Причем даже в тех случаях, когда работа действительно не в рамках трудовых отношений. А в вашем случае, даже аргументировать против налоговой будет нечем».
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