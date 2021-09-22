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ИП не хочет оформлять трудовой договор с самозанятым. Так делать не нужно

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Трудовые отношения нельзя заменять ГПД с самозанятым. Так что лучше работника оформить по трудовому договору. Налоговики все равно вычислят подмену трудовых отношений и доначислят налоги, взносы и пени.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:

«У ИП два патента. Продажа товаров, не подлежащих лицензированию и без акцизные. В одном магазине ИП работает сам.

Может ли он взять самозанятого, как продавца во второй магазин? Если да — то по каким параметрам проверяющие органы могут признать сделку не действительной?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Работа продавца — это работа по трудовому договору, поскольку есть все признаки трудовых отношений: график работы, материальная ответственность, работа в определенном месте на территории работодателя.

Не стоит искать лазеек и проблем, ИП вычислят сразу. По чекам, которые самозанятый отправляет через приложение „Мой налог“.

Массовые запросы по работе с самозанятыми уже идут работодателям. Причем даже в тех случаях, когда работа действительно не в рамках трудовых отношений. А в вашем случае, даже аргументировать против налоговой будет нечем».

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