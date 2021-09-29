С зарплат удаленщиков-нерезидентов придется платить НДФЛ

С зарплат дистанционных работников, проживающих за границей, надо будет удерживать НДФЛ. Такое нововведение рассмотрит Минфин до конца года.
Налоговый нерезидент — человек, который на день получения зарплаты или других выплат находится в России меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.
Министерству не понравилось, что такие сотрудники не уплачивают в бюджет налоги с зарплаты:
«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России.
Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Ранее на «Клерке» писали, что работодатели не должны удерживать НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков:
То есть сейчас в любом случае российский работодатель не будет являться налоговым агентом по НДФЛ. Эти выплаты не надо отражать в 6-НДФЛ.
Кстати, напомним, что по мнению Роструда, ТК не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с гражданином РФ, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ.
Между тем фактически такое явление много лет существует. Минфин и ФНС регулярно дают разъяснения по вопросу уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты дистанционных сотрудников, которые находятся за границей.
Материал по «Известиям».
Предлагаем просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику». Со скидкой 60%. А для подписчичиков «Премиума» — бесплатно!