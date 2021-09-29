С зарплат удаленщиков-нерезидентов придется платить НДФЛ

С зарплат дистанционных работников, проживающих за границей, надо будет удерживать НДФЛ. Такое нововведение рассмотрит Минфин до конца года.

Налоговый нерезидент — человек, который на день получения зарплаты или других выплат находится в России меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Министерству не понравилось, что такие сотрудники не уплачивают в бюджет налоги с зарплаты:

«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России.

Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее на «Клерке» писали, что работодатели не должны удерживать НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков:

«Если дистанционщик является налоговым резидентом РФ, то он самостоятельно уплачивает НДФЛ и сдает декларацию 3-НДФЛ. Если такой работник не является налоговым резидентом РФ, то его доход, полученным из зарубежных источников, не подлежит обложению НДФЛ».

То есть сейчас в любом случае российский работодатель не будет являться налоговым агентом по НДФЛ. Эти выплаты не надо отражать в 6-НДФЛ.

Кстати, напомним, что по мнению Роструда, ТК не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с гражданином РФ, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ.

Между тем фактически такое явление много лет существует. Минфин и ФНС регулярно дают разъяснения по вопросу уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты дистанционных сотрудников, которые находятся за границей.

Материал по «Известиям».