🏰 При продаже апартаментов не надо платить НДФЛ, только если прошло пять лет

Апартаменты относятся к нежилой недвижимости. Поэтому платить НДФЛ при их продаже надо только в том случае, если не прошло пять лет в собственности. Трехлетний срок владения в этом случае не применяется.

Минимальный срок владения недвижимостью — три года, например, для единственного жилья, или пять лет для всей недвидимости. После этого срока при продаже помещения платить НДФЛ не надо.

Такой ответ дан в письме Минфина от 17.09.2021.

Если недвижимость не является жилым помещением, то правило освобождения от НДФЛ по истечению минимального срока владения в три года не применяется.

В Жилищном кодексе не содержится такого понятия, как апартаменты. В связи с чем апартаменты не признаются жилым помещением.

А значит при сроке владения апартаментами, пусть они даже и будут единственной недвижимостью в собственности, три года доходы, полученные от их продажи, облагаются НДФЛ.

Если апартаменты были в собственности пять лет и более, то при их продаже платить НДФЛ не надо.

Когда апартаменты облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, а когда — по среднегодовой? Читать — тут.