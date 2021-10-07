Мошенники охотятся за вашими голосами — не говорите им «да» или «нет»

Пока сбор биометрии не стал обязательным, эксперты не советуют ее сдавать. Мошенники уже сейчас собирают базу голосовых образцов, чтобы использовать ее в будущем для доступа не только к банкам, но и к госучреждениям или нотариусам.

Вчера на «Клерке» писали, что глава компании InfoWatch Наталья Касперская высказалась против сбора биометрических данных и повсеместной цифровизации.

Эксперт по IT-безопасности Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ «Тензор», также высказалась против сбора биометрии. И заодно рассказала о новом виде мошенничества:

«Дорогие друзья, все ли из вас помнят детскую игру „Вы поедете на бал?“ Давайте вспомним правила. „Да и нет не говорить, чёрный с белым не носить“. Так вот, выбор „чёрное или белое“ зависит от вас. А „да и нет“ действительно лучше не говорить.

Новый вид телефонного мошенничества связан с биометрией. Банки сейчас активно предлагают, подтвердить биометрические данные, и пользоваться ими при операциях по счетам. Одновременно появились „охотники за голосами“.

Вам звонят, например, сотрудники „следственного комитета“ — и спрашивают — знаете ли Вы такого то? Можете ли подтвердить такую то информацию? Вы ли такой то? Цель получить ответы: „да, нет, я подтверждаю, это я“. Чтобы потом использовать их для управления вашим расчетным счетом.

Что советуем мы, как специалисты в сфере информационной безопасности?

Не работать по биометрии, до тех пор, пока к этому не обяжут. Нет таких баз, которые нельзя взломать или купить. Играйте дома в эту игру с детьми и между собой. Приучите себя избегать этих слов в телефонных разговорах. Особенно с незнакомыми людьми. Телефонный разговор с незнакомых номеров никогда не начинайте со слов „да, слушаю“. Понимаю, что это сложно, но нужно просто себя приучить. Вспоминаем детские игры, заодно и пообщаетесь с детьми.

В нынешних реалиях надо думать как с кем и какими словами говоришь, голосовые вообще использую в общении только с близкими и родными».

Кстати, о том, что мошенники собирают голосовые образцы, на «Клерке» писали, пару лет назад.

На вопрос редакции, новый ли это вид мошенничества, или это уже давно известная схема, эксперт ответила:

«Именно с биометрией — новый. Конечно и раньше телефонные мошенники были, но голоса тут были не причём. Сейчас они собирают именно базу голосов, потому что люди пока не все сдают биометрию, но если это станет обязательным, для мошенников будет раздолье.

До января 2021 года банки почти не использовали биометрию, это было в единицах банков. Закон закрепил два основных момента: Банки с универсальной лицензией обязаны передавать биометрические данные клиентов в ЕБС и предоставлять дистанционные услуги с аутентификацией клиента по лицу и голосу. Сфера действия биометрии и доступ к ЕБС расширяется. Данные могут получать не только банки, но и госучреждения, МФЦ, нотариусы, юридические лица и ИП».