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Можно много лет владеть землей, но при продаже будет НДФЛ, если из двух участков сделать один

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Рубрика НДФЛ
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Если объединить два участка земли в один, срок владения для НДФЛ обнуляется. А значит при продаже этого нового участка (который фактически никакой не новый) придется платить НДФЛ.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-19-11/354@ от 01.10.2021.

Дело в том, что по Земельному кодексу при объединении смежных земельных участков образуется один новый земельный участок и существование таких смежных земельных участков прекращается.

У человека возникает право собственности на новый участок с новым кадастровым номером. И срок владения начинает идти с даты регистрации в ЕГРН.

Если этот срок будет менее 5 лет к моменту продажи, доход будет облагаться НДФЛ.

При этом его можно уменьшить на вычет (до 1 млн рублей) или на фактические расходы на покупку этой земли.

Но в любом случае придется сдать декларацию до 30 апреля. Если будет НДФЛ к уплате, его надо заплатить до 15 июля.

Недавно мы рассказывали о такой ситуации, которая приключилась с нашим читателем. Он прирезал к своей земле 2 сотки соседской земли. В итоге образовался новый участок. И хотя земля все та же, на ней растет все та же трава и деревья, но по документам это совершенно новый объект, срок владения которым начал идти с нуля.

На сайте РОИ ранее была опубликована инициатива, призывающая поменять закон, чтобы срок владения новыми участками после разделения исчислялся с момента владения первоначальным земельным участком.

НДФЛ по земельным участкам: налог и вычет при покупке/продаже

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