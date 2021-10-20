Налоговая по ошибке начислила пени по НДС и закрыла их авансом по УСН

Налоговики без заявления закрывают недоимки за счет авансов по другим налогам. Причем недоимки могут быть ошибочные. Выход — жалоба.

Спрашивает наш подписчик.

«Налоговая начислила пени по НДС и списала в счёт их уплаты часть авансового платежа по налогу УСН за 2-й квартал 2021. Пени по НДС были признаны ошибочными и сторнированы.

Теперь в карточке расчетов переплата по НДС, а по авансовому платежу УСН — недоплата. Налоговая обратно деньги зачитывать не хочет, просит заявление.

Как поступить? Писать заявление или претензию? В случае подачи заявления могут ли начислить пени по УСН за период пока деньги числятся на НДС?».

Кстати, про НДС есть другая интересная тема — как его возмещать и при этом не попасть под уголовку. Смотрите запись вебинара

В комментариях советуют писать жалобу, можно отправить по ТКС:

«По ТКС всё направляется в свою налоговую. Ни в коем случае не ведитесь на их предложение написать слова „зачёт“ или „перенос“. Только исправление ошибки. Обязательно везде используйте термины „незаконно списанные“, „незаконно начисленные“, „ошибочно начисленные“ и т.п.».

А кто-то считает, что можно и без жалобы обойтись — отправить письмо по ТКС. И налоговики все зачтут.

Кстати, это не первый случай, когда налоговики списывают с авансовых платежей средства для того, чтобы закрыть недоимку в другом месте.