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Не забудьте сегодня уплатить НДС и налог по УСН

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Сегодня у бухгалтеров жаркий день. Не упустите из вида важные моменты!

Во-первых, истекает срок сдачи декларации по НДС и отчета 4-ФСС.

Во-вторых, сегодня крайний день уплаты некоторых налогов:

  • 1/3 часть НДС за 3 квартал 2021 года;
  • авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2021 года;
  • торговый сбор за 3 квартал 2021 года;
  • НДПИ за сентябрь 2021 года;
  • авансовый платеж по НДФЛ для ИП на ОСНО.

Календарь бухгалтера — здесь.

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