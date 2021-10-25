Не забудьте сегодня уплатить НДС и налог по УСН

Сегодня у бухгалтеров жаркий день. Не упустите из вида важные моменты!
Во-первых, истекает срок сдачи декларации по НДС и отчета 4-ФСС.
Во-вторых, сегодня крайний день уплаты некоторых налогов:
- 1/3 часть НДС за 3 квартал 2021 года;
- авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2021 года;
- торговый сбор за 3 квартал 2021 года;
- НДПИ за сентябрь 2021 года;
- авансовый платеж по НДФЛ для ИП на ОСНО.
Календарь бухгалтера — здесь.
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