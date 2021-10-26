Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС официально объявила о переносе сроков по 6-НДФЛ и РСВ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность
Версия для печати

Из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября последний день сдачи РСВ и 6-НДФЛ за девять месяцев переносится на 8 ноября.

Об этом напомнили на сайте ФНС.

Последний день сдачи этих отчетов — 1 ноября. Так как Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, то срок сдачи переносится на первый рабочий день, после выходных (ст. 230 и 431 НК).

А значит сдать эти два отчета надо до 8 ноября включительно.

С декларацией по налогу на прибыль другая ситуация. Последний день сдачи — 28 октября. Этот день не является выходным по поручению президента. И если местные власти решили объявить нерабочие дни раньше 30 октября, то срок сдачи отчета все равно не переносится.

О том, что сроки сдачи РСВ и 6-НДФЛ сдвигаются, уже писали на «Клерке».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить