😱 Крик души! Бизнес с кодом ОКВЭД 47.19 обделили субсидией

Никогда такого не было, и вот опять... Бизнес с кодом ОКВЭД 47.19 снова обделили госпомощью (аналогичная история уже была в прошлом году). Этого кода нет в списке тех, кому дадут субсидии за нерабочие дни.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем форуме.

Напомним, с 1 ноября начался прием заявление на субсидии пострадавшему бизнесу. Обновили постановление Правительства № 1513 от 07.09.2021. Перечень пострадавших ОКВЭД — в приложении № 5 к этому постановлению.

Смотреть перечень — здесь.

ОКВЭД 47.19 (розничная торговля) в этом списке не значится, хотя многим магазинам запретили работать.

Правда кое-какая помощь для такого бизнеса все-таки предусмотрена. В вышеназванном постановлении № 1513 прописано два вида субсидий:

на нерабочие дни (которую получат многие);

(которую получат многие); на карантин (которую получить пока невозможно никому).

Вот эту субсидию на карантин, если он будет когда-нибудь введен в регионе, рознице с кодом 47.19 дадут.

Сводная таблица ОКВЭД по разным субсидиям — здесь.

А пока такой бизнес в пролете.

Напомним, в прошлом году бизнес с кодом 47.19 тоже оказался за бортом. В список пострадавших внесли 47.19.1 и 47.19.2, а 47.19 там не было.

Но потом власти исправили свою ошибку и справедливость восторжествовала. Мы писали об этой истории.

Однако в этом году в пострадавший список вообще не внесли никакую розницу.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Помощи не будет! 47.19 и вообще — все торговые организации, снова не входят в перечень пострадавших».