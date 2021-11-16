Нет перевозки — нет и продажи товара, решили налоговики и доначислили на 700 млн

Если при выездной проверке у налоговиков есть сомнения в том, что товар действительно перевозили, передавали и хранили, то и факта его продажи они не признают. А значит, и вычетов по расходам и НДС не будет. Суды их поддерживают, но не всегда.

Дело № А40-167582/2020, постановление АС МО можно скачать во вложении.

В компании была выездная налоговая проверка, по итогам налоговики доначислили недоимку 584 871 171 руб. (НДС 260 671 113 руб., налог на прибыль организаций 324 200 058 руб.), пени в размере 56 468 397 руб. и штрафа в размере 59 349 835 руб. Всего 700 689 949 руб.

Компания попыталась решение по ВНП обжаловать в УФНС, но там ничего менять не стали. Тогда она пошла в арбитраж. Все три инстанции налоговиков поддержали, сейчас дело пождано в Верховный суд.

О деле рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«ИФНС подчеркнула сомнительность работы контрагентов. У них минимальные налоги, недостаточно персонала, нет подразделения в регионе налогоплательщика. Нет и машин, не оплачены транспортные услуги. Значит, поставщик не мог доставить товары.

Аналогичная ситуация у покупателя. Не ясно, как он получал ценности, указанные в накладных. Непонятно и где их хранили — у налогоплательщика нет собственных или арендованных складов, не оплачены услуги по хранению. Это показывает фиктивность закупок.

Однако отсутствие документов на технику и перевозку далеко не всегда показывает мнимость самих закупок. Возможны и другие объяснения.

Например, неофициальная доставка поставщиками или неучтенное привлечение перевозчиков. Подобных ситуаций лучше избегать. Ведь из-за них сложно отстоять расходы. Иногда помогают косвенные аргументы, подтверждающие перевозку. В частности, показания водителей.

Их учитывают многие судьи, отменяя доначисления (постановления арбитражных судов Поволжского округа от 24.10.2019 № Ф06-53283/2019, Северо-Кавказского округа от 05.11.2020 № А63-11338/2019 и Уральского округа от 16.09.2019 № Ф09-5683/19).

Важны и показания собственника транспорта. Если он признает использование техники для перевозок налогоплательщику, то это защищает организацию (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.05.2019 № А13-3403/2017).

Есть и другие доказательства доставки товара. В частности, журналы, где фиксируют въезд грузовиков. Их может вести налогоплательщик либо третьи лица. Например, охранная компания или владелец склада, арендуемого покупателем. Если в журнале сказано о перевозках налогоплательщику, то проще оспорить доначисления.

Это подтверждают постановления арбитражных судов Западно-Сибирского округа от 13.04.2017 № А03-17444/2015 и Поволжского округа от 13.09.2018 № Ф06-31250/2018. Отстоять реальность доставки помогает и пропускной режим (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.03.2017 № А11-5580/2014). Так что пропуска желательно сохранять».

Пожалуй, если товар действительно передавали, еще стоит хранить записи видеорегистраторов с автомобилей, да и факт передачи на видео фиксировать. Лишнее доказательство правоты.