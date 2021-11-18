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Налоговики трясут компании по самозанятым

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Рубрика Самозанятые
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Бухгалтеры советуют, как себя вести на беседе в налоговой и что им предоставлять, если налоговики вызывают по вопросу отношений компании с самозанятыми.

Спрашивает наш подписчик.

«Кто-нибудь был в налоговой по самозанятым? Требование о вызове налогоплательщика дать пояснения по самозанятым, но никаких документов не требуют, надо ли с собой брать договоры, акты, чеки? Или можно пока просто письмом обойтись?».

На «Клерке» не так давно писали, что налоговики вызывают самозанятых на допросы. А к бизнесу, который использует самозанятых вместо работников, придут с выездными проверками.

Не надо рисковать. Смотрите запись вебинара «Как работать с самозанятыми и избежать проблем с налоговой».

В комментариях пишут, что сначала присылают требование, потом вызывают. Автор спросила, брать ли с собой на разговор копии документов. На это пишут

«Лишнего ничего не давайте, не требовали документы — и не надо. Можете конечно с собой взять, но пока не просят, не давайте».

И дали еще несколько советов, как подготовиться:

«Главное тому, кто пойдёт знать всю суть договоров, для чего заключали, срок, вознаграждение и уметь обосновать, что это не уклонение от трудовых договоров с целью ухода от взносов. Что выплаты не ежемесячно в один и тот же день, что под конкретный проект или задачу нанимали людей. Главное — увереность, не плыть и не бояться».

А от кого-то налоговики только документы получили, и сказали, что приходить не нужно.

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