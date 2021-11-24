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Налоговики могут прийти с выемкой даже без выездной проверки. И суды иногда с ними согласны

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Рубрика Налоговые проверки
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Инспекторы могут изымать документы только в тех компаниях, где они проводят выездную проверку. Но если у них есть сведения, что эти документы хранятся в других компаниях — они могут прийти и туда.

На «Клерке» недавно писали о деле — суд заставил налоговиков вернуть документы, которые они изъяли просто так, без оснований. Но там инспекторы вскрыли документ директора компании-арендодателя, у нее ВНП не было. Проверки были у арендаторов.

О самых частых ошибках бизнеса и налоговиков при выемках — смотрите запись вебинара «Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет».

О подобных спорах с выемкой рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Проверяющие и раньше в ходе выемки вызывали специалистов и вскрывали двери, сейфы (постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.10.2019 № А40-245268/2018, определение Верховного суда от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994). Это не единичная практика.

Кроме того, налоговики уже проводили выемку не только у самих компаний, но и у взаимозависимых организаций, аудиторских фирм. И суды признавали такие действия правомерными (определение Верховного суда от 20.09.2019 № 309-ЭС19-15284, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.08.2020 № А32-48128/2019)

Дело в том, что в указанных делах один из сотрудников общества называл местом хранения документов аудиторскую фирму или взаимозависимую компанию. Могли быть и другие источники информации: сведения полицейских, показания собственника помещения и т. п. Это и было основанием для проведения выемки».

Адвокат также упомянул письмо ФНС от 17.09.2021 № СД-4-2/13234@. В письме налоговики заявили, что придут с выемкой к контрагентам проверяемых организаций, если найдут признаки взаимозависимости. Свою позицию позиции они решили подтвердить практикой Верховного суда — определение от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994, об этом деле на «Клерке» писали. Проверяемая и взаимозависимая компании находились в одном и том же помещении, их не разделяли, потому ВС принял сторону инпекции.

Вот еще несколько интересных дел:

  • О выемке электронных файлов (документов), которые содержались в переписке по электронной почте. (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 № А09-7313/2020).
  • О протоколе осмотра содержимого ящика (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.09.2021 № А57-18944/2020).
  • Об изъятии мобильного телефона (определение Верховного суда от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994).

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