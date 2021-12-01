Публикация налоговиков о том, что от НДФЛ освобождены зарплаты, выплаченные за счет субсидий, взбаламутила людей. Теперь задают вопросы, как правильно.

Спрашивает наш подписчик.

«По поводу субсидий, правильно ли я понимаю: если за счёт субсидий выплачивают зарплату, 12 792 руб. из этой зарплаты не облагаются НДФЛ и взносами?

Как я понимаю, этот закон подписан президентом».

На «Клерке» сегодня писали об этом. Там налоговики неправильно разъяснили поправки в НК. П. 89 ст. 217 НК прямо говорит, что оплата труда работников в размере 1 МРОТ не облагают НДФЛ для тех компаний и ИП, которые получили субсидию. А налоговики на своем сайте разъяснили, что не облагаются НДФЛ зарплаты, выплаченные из субсидии.

Эти субсидии бизнес вправе тратить на любые нужды, условий тратить их только на зарплаты — нет.

А в комментариях размещают ссылки на сайт ФНС с этими разъяснениями. Вот так налоговики ввели людей в заблуждение.

Кстати, суды недавно указали, что разъяснения и новости налоговиков на сайте силу закона не имеют.