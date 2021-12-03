👮 Налоговики соскочили со взятки на мошенничество и получили условные сроки вместо реальных

В Ростовской обл. два налоговика убедили суд, что взятку брать не собирались. Им вменили более легкую статью — мошенничество.

Начальнику отдела выездных проверок и главному налоговому инспектору вменяли покушение на взятку. Они предлагали директору коммерческой компании уменьшить доначисления по результатам выездной проверки за 2 млн рублей. Директор же решил обратиться в УФСБ.

Налоговик при очередной встрече с коммерсантом увидел у него диктофон, и, по его словам, «прекратил выдвигать требования» о передаче денег.

Изначально налоговиков обвиняли по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК. Однако суд установил, что налоговики не имели полномочий что-то решать с доначислениями. А значит, это уже не взятка, а мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Одному дали 1 год и 7 мес. общего режима, второму — 3 года условно. Апелляция приговор поддержала, кассация его отменила и отправила в первую инстанцию.

Первая инстанция снова посчитала, что это было приготовление к мошенничеству, экс-начальнику отдела дали 1,5 года общего режима и сразу же освободили, а экс-инспектору — 2,5 года условно.

Приготовление (или покушение) на преступление — это ситуция, когда подозреваемый по независящим от него обстоятельствам не сумел закончить преступление. В случае со взяткой речь идет о ситуации, когда преступника задержали при передаче денег. Либо передачи денег вообще не было, но есть доказательства, что он их требовал.

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.:

«Мошенничество является более легкой статьей, она отличается от получения взятки, в первую очередь, санкциями статей. За мошенничество срок может быть от 0 до 10 лет, и он может быть условным. За взятку — 10-12 лет, и обычно он реальный».